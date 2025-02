Óriási lehetőségeket lát Szijjártó Péter Tanzániában, ezért nyit ott egy képviseletet

Majd megjegyezte azt is, hogy jelenleg öt magyar fejlesztési program zajlik a tanzániai oktatási rendszer színvonalának javítása érdekében, és hazánk évente harminc hallgatót fogad egyetemi ösztöndíjjal az országból.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!