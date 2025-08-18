Óriási tüntetések Izraelben – megdöbbentő dolgot látott egy magyar újságíró a gázai határnál

Több százezer ember tüntetett Tel-Avivban vasárnap este annak érdekében, hogy az izraeli kormány fejezze be a gázai háborút, és biztosítsa a még fogságban lévő izraeli túszok kiszabadítását, írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár a Times of Israelre hivatkozva.

A túszok családjainak szervezete szerint a megmozduláson több mint félmillió ember vett részt, országszerte pedig több mint egymillió ember csatlakozott a napközbeni tiltakozó akciókhoz, illetve sztrájkhoz. Jelentős demonstrációk voltak Jeruzsálemben, Haifában és számos más városban is.

Mindennek ellenére az izraeli hadsereg a hétvégén is folytatta a támadásokat az övezetben, valamint bejelentette, hogy megkezdte az előkészületeket egymillió ember „kötelező elmozdítására”, gyakorlatilag elűzésére Gázavárosból.

A Világélelmezési Program kamionjai egy gázai határátkelőnél (korábbi felvétel)

Fotó: WFP

Eközben a 24.hu az egyiptomi-gázai határnál a napokban készült riportjából az derül ki, hogy Izrael továbbra sem enged be megfelelő mennyiségű segélyt az övezetbe.

„Az ember élőben is láthatja a tíz kilométernyi veszteglő kamionsort, a forróságban megrohadó sok tonna élelmiszert, ha leutazik a gázai határátkelőhöz.”

Az egyik kamionsofőr arról beszélt a lapnak, hogy órákon keresztül vizsgálták a szállítmányát az izraeli hatóságok, még a kabint is kiforgatták, majd visszaküldték.

Az elmúlt hetekben az ENSZ és segélyszervezetek is az éhínség tömeges terjedésének veszélyére figyelmeztettek az övezetben. Izrael tagadja, hogy éhínség lenne Gázában.



