Őrjönghet Putyin: Zelenszkijék már a történelmi bástyáját ostromolják

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette, hogy szombatra virradó éjjel az ukrán erők csapásokat mértek Oroszország Leningrádi területére.
„Július 4-re virradó éjszaka az ukrán nagy hatótávolságú szankciók (csapások) működésbe léptek az oroszországi Szentpétervár közelében”- írta az elnök a Facebookon.
Messzi, messzi területeket ért a csapás
Tájékoztatása szerint a becsapódások ezúttal több mint 850 kilométerre, az oroszoknak történelmileg is fontos helyszínen történtek az ukrán támadások – számolt be a hírről az MTI.
„Ukrajna védelmi erői csapást mértek a kikötői olajipari infrastruktúrára, amely bevételt termel Oroszországnak a háborújához. Emellett csapások érték Kronstadtot is, amely egy fontos katonai célpont” - emelte ki Zelenszkij.