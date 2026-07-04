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Őrjönghet Putyin: Zelenszkijék már a történelmi bástyáját ostromolják

mfor.hu

Több mint 800 kilométerre az ukrán határtól történtek a fájdalmas események.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette, hogy szombatra virradó éjjel az ukrán erők csapásokat mértek Oroszország Leningrádi területére.

Július 4-re virradó éjszaka az ukrán nagy hatótávolságú szankciók (csapások) működésbe léptek az oroszországi Szentpétervár közelében- írta az elnök a Facebookon.

Messzi, messzi területeket ért a csapás

Tájékoztatása szerint a becsapódások ezúttal több mint 850 kilométerre, az oroszoknak történelmileg is fontos helyszínen történtek az ukrán támadások – számolt be a hírről az MTI.

Ukrajna védelmi erői csapást mértek a kikötői olajipari infrastruktúrára, amely bevételt termel Oroszországnak a háborújához. Emellett csapások érték Kronstadtot is, amely egy fontos katonai célpont - emelte ki Zelenszkij.

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