Őrjönghet Putyin: Zelenszkijék már a történelmi bástyáját ostromolják

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette, hogy szombatra virradó éjjel az ukrán erők csapásokat mértek Oroszország Leningrádi területére.

„Július 4-re virradó éjszaka az ukrán nagy hatótávolságú szankciók (csapások) működésbe léptek az oroszországi Szentpétervár közelében”- írta az elnök a Facebookon.

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Messzi, messzi területeket ért a csapás

Tájékoztatása szerint a becsapódások ezúttal több mint 850 kilométerre, az oroszoknak történelmileg is fontos helyszínen történtek az ukrán támadások – számolt be a hírről az MTI.