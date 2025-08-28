1p
Orosz bombák záporoztak Kijevre, egy gyerek is meghalt

Összeomlott egy ötemeletes épület.

Rakétákkal támadta Oroszország Ukrajnát szerdáról csütörtökre virradó éjszaka, Kijevben hárman meghaltak a támadásban, köztük egy 14 éves gyerek is – közölték ukrán tisztviselők csütörtökön kora reggel. A BBC azt írta, Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint „nagyon súlyos” volt az ukrán főváros elleni támadás, a katonai tisztviselők megerősítették, hogy a támadásban legalább 24 ember, köztük 5 gyerek megsérült, írja a Telex.

A polgármester hozzátette, hogy a támadások következtében összeomlott egy ötemeletes épület a Darnyitszkij kerületben, és egy, a szomszédos Dnipro kerületben található lakóház is kigyulladt. Timur Tkacsenko, Kijev katonai közigazgatásának vezetője a Telegramon közzétett bejegyzésében azt írta, az éjjel több mint 20 helyszínen támadták a fővárost, számos épület, többek között egy óvoda is kigyulladt.

A rakétatámadás azután történt, hogy – Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdai közlése szerint – az orosz drónok az energetikai infrastruktúrát támadták, ami több mint 100 ezer ukrán háztartásban áramkimaradást okozott.

