Orosz dróneső zúdult Kijevre, Zelenszkij Putyinnak üzent

Az ukrán légvédelem a támadóeszközök zömét elfogta, azonban a becsapódások következtében egy ember meghalt, többtucatnyian megsebesültek, és civil infrastrukturális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg – jelentették katonai és helyhatósági források.

A légierő parancsnokságának Telegram-csatornáján közzétett jelentés szerint a légvédelem összesen 731 célpontot azonosított, amelyek közül 693-at – 41 rakétát és 652 drónt – sikerült hatástalanítani. Ezzel együtt azonban 24 helyszínen 15 rakéta és 23 drón célba talált, 18 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették.

A támadás nem ért véget, újabb dróncsoportok léptek be az Ukrajna által ellenőrzött légtérbe, ezért a légierő parancsnoksága felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják figyelmen kívül a légiriadókat.

Kijevben az éjjeli tömeges rakéta- és dróncsapások következtében az eddigi adatok szerint egy ember meghalt, 32-en pedig megsebesültek, közöttük egy két hónapos csecsemő is – tette közzé az ukrán főügyészség jelentése alapján az Ukrinform nemzeti hírügynökség. A légiriadó 8 órán át tartott a fővárosban.

Darnyickij kerületben egy kilencszintes épületet ért találat következtében egy lépcsőház teljesen megsemmisült, egy 30 éves férfi életét vesztette, a helyszínen még tartanak a mentési munkálatok. A becsapódások és a lezuhant roncsok a főváros 10 kerülete közül 8-ban okoztak károkat: 11 többszintes lakóház, 27 gépjármű, egy szupermarket, két autókereskedés, két benzinkút és egy üzletközpont rongálódott meg.

A kijevi városi ügyészség eljárási felügyelete mellett előzetes nyomozás indult az orosz katonák által elkövetett újabb háborús bűncselekmény ügyében.

Volodimir Zelenszkij a Telegramon közzétett bejegyzésében rámutatott, hogy a tegnapi nap kezdete óta Oroszország több mint 1560 drónt és 56 rakétát lőtt ki ukrajnai célpontokra.

Akik úgy vélik, hogy a háború a befejezéséhez közeledik, nem cselekednek így – fogalmazott az ukrán elnök. Kiemelte: fontos, hogy a partnerek ne hallgassanak erről a támadásról, és továbbra is támogassák az ukrán légtér védelmét. Zelenszkij ezzel Vlagyimir Putyin orosz elnök néhány nappal korábban tett nyilatkozatára utalt, ami szerint az ukrajnai háború a végéhez közeledik, az új európai biztonsági megállapodásokról pedig Gerhard Schröder volt német kancellárral tárgyalna.

Ukrajna is drónokkal támadott vissza

Az orosz légvédelem 36 ukrán repülőgép típusú pilóta nélküli légi járművet fogott el és semmisített meg az éjszaka folyamán – ezt csütörtök reggel a moszkvai védelmi minisztérium közölte.

A drónokat a belgorodi, a brjanszki, a voronyezsi, a kalugai, a kurszki, a novgorodi, a rosztovi, a szmolenszki, a tveri, a tulai, a moszkvai és a krími régió légterében lőtték le. A támadások miatt az éjjel átmenetileg korlátozták Csebokszari és Kazany repülőterének forgalmát.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) arról adott ki tájékoztatást, hogy az Ukrajnától 2014-ben elcsatolt Krímben hazaárulás címén őrizetbe vett két helyi lakost. Az egyik gyanúsított, aki a Krasznoperekopszki járásban élt, saját kezdeményezésére lépett kapcsolatba az ukrán katonai hírszerzéssel, amelynek információkat szolgáltatott ki az orosz fegyveres erők állomáshelyeiről. A második, aki szimferopoli illetékességű, a Krím területvédelmének személyi állományáról adott át adatokat.