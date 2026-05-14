4p

Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Online Klasszis Klub élőben Szalay-Berzeviczy Attilával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, a BÉT korábbi elnökét!

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt! >>

Külpolitika Drónok Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Orosz dróneső zúdult Kijevre, Zelenszkij Putyinnak üzent

mfor.hu

Az orosz hadsereg 56 különböző típusú rakétával, valamint 675 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat csütörtökre virradóra. A fő csapásirány Kijev és környéke volt. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint, akik úgy vélik, hogy a háború a befejezéséhez közeledik, nem cselekednek így. Ezzel Vlagyimir Putyin orosz elnökre utalt.

Az ukrán légvédelem a támadóeszközök zömét elfogta, azonban a becsapódások következtében egy ember meghalt, többtucatnyian megsebesültek, és civil infrastrukturális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg – jelentették katonai és helyhatósági források.

A légierő parancsnokságának Telegram-csatornáján közzétett jelentés szerint a légvédelem összesen 731 célpontot azonosított, amelyek közül 693-at – 41 rakétát és 652 drónt – sikerült hatástalanítani. Ezzel együtt azonban 24 helyszínen 15 rakéta és 23 drón célba talált, 18 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették.

A támadás nem ért véget, újabb dróncsoportok léptek be az Ukrajna által ellenőrzött légtérbe, ezért a légierő parancsnoksága felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják figyelmen kívül a légiriadókat.

Kijevben az éjjeli tömeges rakéta- és dróncsapások következtében az eddigi adatok szerint egy ember meghalt, 32-en pedig megsebesültek, közöttük egy két hónapos csecsemő is – tette közzé az ukrán főügyészség jelentése alapján az Ukrinform nemzeti hírügynökség. A légiriadó 8 órán át tartott a fővárosban.

Darnyickij kerületben egy kilencszintes épületet ért találat következtében egy lépcsőház teljesen megsemmisült, egy 30 éves férfi életét vesztette, a helyszínen még tartanak a mentési munkálatok. A becsapódások és a lezuhant roncsok a főváros 10 kerülete közül 8-ban okoztak károkat: 11 többszintes lakóház, 27 gépjármű, egy szupermarket, két autókereskedés, két benzinkút és egy üzletközpont rongálódott meg.

A kijevi városi ügyészség eljárási felügyelete mellett előzetes nyomozás indult az orosz katonák által elkövetett újabb háborús bűncselekmény ügyében.

Volodimir Zelenszkij a Telegramon közzétett bejegyzésében rámutatott, hogy a tegnapi nap kezdete óta Oroszország több mint 1560 drónt és 56 rakétát lőtt ki ukrajnai célpontokra.

Akik úgy vélik, hogy a háború a befejezéséhez közeledik, nem cselekednek így – fogalmazott az ukrán elnök. Kiemelte: fontos, hogy a partnerek ne hallgassanak erről a támadásról, és továbbra is támogassák az ukrán légtér védelmét. Zelenszkij ezzel Vlagyimir Putyin orosz elnök néhány nappal korábban tett nyilatkozatára utalt, ami szerint az ukrajnai háború a végéhez közeledik, az új európai biztonsági megállapodásokról pedig Gerhard Schröder volt német kancellárral tárgyalna.

Ukrajna is drónokkal támadott vissza

Az orosz légvédelem 36 ukrán repülőgép típusú pilóta nélküli légi járművet fogott el és semmisített meg az éjszaka folyamán – ezt csütörtök reggel a moszkvai védelmi minisztérium közölte.

A drónokat a belgorodi, a brjanszki, a voronyezsi, a kalugai, a kurszki, a novgorodi, a rosztovi, a szmolenszki, a tveri, a tulai, a moszkvai és a krími régió légterében lőtték le. A támadások miatt az éjjel átmenetileg korlátozták Csebokszari és Kazany repülőterének forgalmát.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) arról adott ki tájékoztatást, hogy az Ukrajnától 2014-ben elcsatolt Krímben hazaárulás címén őrizetbe vett két helyi lakost. Az egyik gyanúsított, aki a Krasznoperekopszki járásban élt, saját kezdeményezésére lépett kapcsolatba az ukrán katonai hírszerzéssel, amelynek információkat szolgáltatott ki az orosz fegyveres erők állomáshelyeiről. A második, aki szimferopoli illetékességű, a Krím területvédelmének személyi állományáról adott át adatokat.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Szlovákia aggódik: lezárta Ukrajnával közös határát

Északi szomszédunk szerdán biztonsági okokból lezárta Ukrajnával közös határán a határátkelőket, miután kiterjedt orosz dróntámadás érte Kárpátalját.

Dróntámadás zajlik Kárpátalján

Orbán Anita Facebook-posztjában beszélt arról, hogy mélységesen elÍtéli a Tisza-kormány a támadást.

Varsó Magyarországhoz fordult a menekült miniszter miatt

A varsói külügyminisztérium jegyzéket intézett a magyar félhez a budapesti lengyel külképviselet közvetítésével, amelyben a Magyarországra menekült Zbigniew Ziobro lengyel ellenzéki politikus, volt igazságügyi miniszter kiutazásáról szóló információt kértek – közölte szerdán Maciej Wewiór lengyel külügyi szóvivő.

Fontos szövetséges hátrált ki a brit miniszterelnök mögül, közeleg a végjáték?

Fontos szövetséges hátrált ki a brit miniszterelnök mögül, közeleg a végjáték?

A szakszervezeti szövetség is váltana.

Aggódhat Trump és Netanjahu, rossz híreket hozott az amerikai hírszerzés

Aggódhat Trump és Netanjahu, rossz híreket hozott az amerikai hírszerzés

Megvannak az iráni rakéták.

Orbán Viktor bukása az ukrán háború végéhez is közelebb vihetett

Orbán Viktor bukása az ukrán háború végéhez is közelebb vihetett

Meglepő dolgokat mondott az orosz elnök.

A fű alatt ergy harmadik légierő is támadta Iránt – új információk kerültek napvilágra

A fű alatt ergy harmadik légierő is támadta Iránt – új információk kerültek napvilágra

Eddig sikerült eltitkolni?

Nagy útra kelt Donald Trump, de mit hozhat ki belőle?

Nagy útra kelt Donald Trump, de mit hozhat ki belőle?

Pekingbe tart az amerikai elnök.

Európa megmozdult Putyin rakétatesztje után

Európa megmozdult Putyin rakétatesztje után

Oroszország tesztelte a Szarmat interkontinentális ballisztikus rakétát, közben Zelenszkij bejelentette, Ukrajna 13 országgal és a NATO-val közösen antiballisztikus koalíciót alakít.

Már látni, mikor érkezik a gigahitel Ukrajnának

Már látni, mikor érkezik a gigahitel Ukrajnának

Drónokra fordítják az első pénzeket.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa


Így léphetnek szintet a kkv-k.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG