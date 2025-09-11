Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p

Külpolitika Donald Trump Lengyelország Orosz-ukrán konfliktus

Orosz drónok Lengyelország felett: fontos hívása volt az elnöknek

mfor.hu

Trumppal is beszélt a lengyel elnök.

Karol Nawrocki lengyel elnök az orosz drónok Lengyelország légterébe történt behatolásáról egyeztetett amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal. A telefonos beszélgetésről a lengyel államfő számolt be szerda este az X-en.

„Éppen most folytattam telefonbeszélgetést Donald Trump amerikai elnökkel a lengyel légtér orosz drónok általi többszöri megsértéséről, ami ma éjjel történt” – közölte Nawrocki. Hozzátette: a beszélgetés része annak a konzultációsorozatnak, amelyet Lengyelország a szövetségeseivel folytat.

„A mai megbeszélések megerősítették a szövetségesek egységét” – áll a bejegyzésben.

Merénylet Amerikában: megölték a Trump-kampány kulcsemberét

Charlie Kirk 32 éves volt.

Merénylet Amerikában: megölték a Trump-kampány kulcsemberét

Charlie Kirk 32 éves volt.

Azt állítják az oroszok, hogy nem tervezték a dróntámadást

Az orosz hadsereg nem tervezte lengyelországi célpontok támadását – közölte az orosz védelmi minisztérium.

Magyar Péter kiakadt, hogy az orosz dróntámadásra Orbán Viktor nem reagált

Magyar Péter kiakadt, hogy az orosz dróntámadásra Orbán Viktor nem reagált

A Tisza Párt elnöke azt is közölte, választási győzelmük esetén az általuk jelölt miniszterelnök első útja Varsóba vezet majd.

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter nem ítélte el a lengyelországi orosz drónesőt

Miközben Lengyelország az orosz drónberepülés miatt aggódik, addig a magyar külgazdasági és külügyminiszter Minszkben tárgyalt fehérorosz kollégájával.

Drónberepülés: Oroszország provokál, de nincs ok pánikra Donald Tusk szerint

Kiderült, minimum mennyi orosz drón repült be Lengyelországba

Donald Tusk kormánya szerda reggeli rendkívüli ülése előtt nyilatkozott.

Súlyos eszkaláció a lengyel légtrébrn, rendkívüli ülést tart aTusk-kormány

Súlyos eszkaláció történt a lengyel légtérben, rendkívüli ülést tart aTusk-kormány

Erre azután kerül sor, hogy orosz drónokat lőtt le a lengyel hadsereg.

Terrortámadást füleltek le Kárpátalján

A londoni rendőrséghez érkezett bejelentésre.

Lengyelország ezért zárja le a fehérorosz határát

Lengyelország ezért zárja le a fehérorosz határát

Lengyelország csütörtökön éjfélkor (helyi idő szerint) lezárja fehérorosz határát az Oroszország vezette fehéroroszországi katonai gyakorlatok miatt, jelentette be Donald Tusk miniszterelnök kedden, a Minszk és Varsó közötti fokozódó feszültség közepette.

Szijjártó Péter kiáll Katar mellett, de nem említi Izraelt a támadással kapcsolatban

Szijjártó Péter kiáll Katar mellett, de nem említi Izraelt a támadással kapcsolatban

Magyarország számára fontos az egész térség, így Katar biztonsága is, írta a külgazdasági és külügyminiszter a katari fővárost ért izraeli rakétatámadás nyomán kedden.

A katari bombázás füstje

Izrael rakétákkal lőtte Katart

Az izraeli hadsereg rádiója szerint Izrael kedden Hamász tisztviselőket támadott Katarban.

