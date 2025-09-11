Orosz drónok Lengyelország felett: fontos hívása volt az elnöknek

Karol Nawrocki lengyel elnök az orosz drónok Lengyelország légterébe történt behatolásáról egyeztetett amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal. A telefonos beszélgetésről a lengyel államfő számolt be szerda este az X-en.

„Éppen most folytattam telefonbeszélgetést Donald Trump amerikai elnökkel a lengyel légtér orosz drónok általi többszöri megsértéséről, ami ma éjjel történt” – közölte Nawrocki. Hozzátette: a beszélgetés része annak a konzultációsorozatnak, amelyet Lengyelország a szövetségeseivel folytat.

„A mai megbeszélések megerősítették a szövetségesek egységét” – áll a bejegyzésben.