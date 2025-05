Orosz gáz: érkezik a javaslat, amit Magyarország is megemleget majd

A hvg.hu a Bloomberg értesüléseire hivatkozva ír arról, hogy az Európai Unió már júniusban megteszi a javaslatát az orosz gáz importjának teljes körű betiltására. Várhatóan a javaslat értelmében a hosszú távú szerződések keretében zajló beszerzések 2027 végéig még folytatódhatnának, az azonnali beszerzéseket viszont még az idei év végén berekesztik.

Jön az orosz gázt célzó javaslat

Fotó: Depositphotos

A portál emlékeztetett, az Európai Unió még az ukrajnai invázió megindítását követően elfogadta azt a stratégiát, amely szerint 2027-re az egész uniónak készen kell állnia az orosz energiahordozóktól való függetlenedésre – ezt egyébként Magyarország is elfogadta.

A Bloomberg információi szerint az orosz gáz behozatalát tiltó javaslat az új gázbeszerzéseket és a már létező határidős ügyleteket – ezek adják a behozatal mintegy harmadát – legkésőbb 2025 végén betiltaná, a hosszú távú szerződések szerint történő beszerzések pedig 2027 végétől lennének betiltva. A hvg.hu emlékeztetett, Magyarország is utóbbi szerint vásárolja orosz gázának többségét, a 2021 szeptemberében aláírt, 15 éves szerződés értelmében, de erre az alap szerződésre jócskán rakódnak egyéb beszerzések is. A tiltás mind a légnemű, mind a cseppfolyós (LNG) oroszgáz-beszerzésekre vonatkozna. A tiltási javaslat tervezetét a Bloomberg szerint kedden mutathatják be Strasbourgban.