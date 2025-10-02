Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Orosz olaj: a G7 Magyarországot is célba veheti

Összehangolt lépésekre készülnek.

A G7-országok összehangolt lépéseket tesznek az Oroszországra gyakorolt nyomás fokozása érdekében azok ellen, akik továbbra is növelik az orosz olaj vásárlását, valamint azok ellen, akik elősegítik az Oroszországra kivetett szankciók kijátszását – derül ki a pénzügyminiszterek szerdai virtuális találkozóját követően kiadott közös közleményből.

A dokumentumban a G7 pénzügyminiszterei kifejezték egyetértésüket a kereskedelmi intézkedések, köztük a vámok és az import- és exporttilalmak fontos szerepével annak megakadályozásában, hogy Oroszország növelni tudja bevételeit az Ukrajna ellen folytatott háború finanszírozásához. „Azokat fogjuk megcélozni, akik az Ukrajna elleni invázió óta tovább növelik orosz olajvásárlásaikat, és azokat, akik elősegítik a szabályok kijátszását” – áll a G7-pénzügyminiszterek nyilatkozatában.

„Konkrét intézkedéseket fogunk hozni az Oroszországból származó fennmaradó importunk jelentős csökkentése érdekében, beleértve a szénhidrogén-importot is, azzal a céllal, hogy azt fokozatosan megszüntessük” – jelentették ki a közleményben. A G7 külügyminiszterei közölték, hogy „komolyan fontolgatják” kereskedelmi intézkedések és egyéb korlátozások bevezetését azokkal az országokkal szemben, amelyek segítik Oroszország háborús erőfeszítéseinek finanszírozását. Washington korábban arra szólította fel szövetségeseit, hogy vessenek ki extra vámokat az orosz olaj vásárlóira, például Kínára és Indiára. A G7 nyilatkozata nem nevezett meg egyetlen országot sem.

Magyarország számára megmásíthatatlan „fizikai valóság” az Oroszországtól való energiafüggőség – sulykolta Szijjártó Péter külgazdasági miniszter a New York-i ENSZ nagygyűlés szüneteiben, s ezt a „valóságot” magyarázta Orbán Viktor miniszterelnök telefonon az amerikai elnöknek. 

Izrael kikötőbe szállítja és kiutasítja az országból az Izrael-ellenes gázai flottilla aktivistáit – közölte az izraeli külügyminisztérium arról a nemzetközi hajórajról, amely az izraeli tengeri biztonsági területre behatolva segélyt akar szállítani a Gázai övezetbe.

Történelmi leállás után tömeges elbocsátásokba kezd az amerikai kormány

Kevés jel utal a kompromisszumra.

Izrael őrizetbe vette Greta Thunberget

Kritikus zónához ért az aktivista segélyflottája.

Orosz támadás előzte meg a mai EU-csúcsot

Orosz támadások lángba borították Harkiv legnagyobb piacát, 31-en megsérültek Dnyipróban.

Dániába utazik Orbán Viktor

A koppenhágai EU-csúcsra repül a magyar miniszterelnök.

A Sumud Flotilla Gáza blokádját kívánja áttörni

Török drónok tűntek fel a Gázába tartó nemzetköz segélyflottilla körül

Törökország is csatlakozott Spanyolországhoz, Olaszországhoz és Görögországhoz a Gázának segélyt szállító nemzetközi flottilla megfigyelésében, amely hétfőn kelet felé haladt a Földközi-tengeren, annak ellenére, hogy Izrael figyelmeztette őket a misszió leállítására, derül ki a repülési adatokból.

Az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított újabb személyt fogtak el

Volodimir Z-t Lengyelországban fogták el, számolt be róla az RMF FM magánrádió kedden.

Bajban van Donald Trump: ma leállhat az amerikai kormány

Az Egyesült Államok közel került a „kormányzati leálláshoz”.

Az európai vezetők szánalmas degeneráltak Dmitrij Medvegyev szerint

Nincs olyan csodaszer, amely most megváltoztathatná a „kijevi rezsim helyzetét” a frontokon – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn azzal a lehetőséggel kapcsolatban, hogy Ukrajna amerikai Tomahawk manőverező repülőgépeket kaphat. Dmitrij Medvegyev eközben nem fogta vissza magát az európai vezetők kritizálásában. 

Erőset mondott az ukrajnai háborúról a francia külügyminiszter

Oroszország katonailag, politikailag és gazdaságilag is vesztésre áll az ukrajnai háborúban – jelentette ki Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter hétfőn Varsóban, a lengyel, német és ukrán hivatali kollégájával közösen tartott sajtókonferencián. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint Moszkva jelenleg egy új eszkalációs szakaszba lép.

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek


Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

