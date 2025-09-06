Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Orosz-ukrán Mission Impossible?

mfor.hu

Putyin Moszkvát, Zelenszkij Kijevet javasolja a béketárgyalások helyszínéül.

Visszautasította Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Vlagyimir Putyin orosz államfő felvetését, hogy Moszkvában tárgyaljon vele a háború lezárásáról, ehelyett azt javasolta, hogy ő látogasson el Kijevbe.

„Ő eljöhet Kijevbe, én viszont nem mehetek Moszkvába, amikor hazámat nap mint nap rakétatámadások érik. Nem mehetek el ennek a terroristának a fővárosába. Putyin ezt jól tudja” –mondta Zelenszkij az ABC News amerikai televíziónak adott interjújában, amelyből az Ukrajinszka Pravda hírportál idézett szombaton. Szerinte Putyin Moszkvát azért ajánlotta helyszínül, hogy elodázza a találkozót vele. „Ha valaki nem akar találkozni a háború alatt, akkor természetesen felajánlhat valamit, ami számomra vagy mások számára elfogadhatatlan lesz” – jegyezte meg az ukrán elnök.

Putyin pénteken Vlagyivosztokban, a Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülésén jelentette ki, hogy Moszkva „a legjobb helyszín” az orosz-ukrán csúcstalálkozóra, Ukrajna arra vonatkozó igényét pedig, hogy máshol tartsák meg a találkozót, „eltúlzott kérésnek” nevezte.

Zelenszkij szombaton a Telegramon tett bejegyzésében arról írt, hogy szeptember első öt napja alatt Oroszország több mint 1300 csapásmérő drónt, közel 900 irányított légibombát és mintegy ötven különböző típusú rakétát vetett be Ukrajna ellen. Kiemelte, hogy Ukrajna több mint felét, 14 megyét értek ez idő alatt orosz támadások.

„Oroszország tovább húzza ezt a háborút, és bohózatot próbál csinálni a diplomáciából. Erre közös választ kell adni: a lövetésekre és a rombolásokra, a diplomáciai erőfeszítések és a civilizált párbeszéd semmibe vételére. Donald Trump (amerikai) elnöknek teljesen igaza van: a diplomácia feloldásához hatékony korlátozások szükségesek az orosz olaj- és gázkereskedelemben. Fokoznunk kell a szankciós nyomást, növelni kell az Ukrajnának szánt fegyverszállításokat, és garantálni kell, hogy a jövőben ne ismétlődhessen meg hasonló invázió” – írta Zelenszkij.

(MTI)

