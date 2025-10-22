Orosz vegyi üzemet talált el Ukrajna

Az ukrán fegyveres erők vezérkara a csapást „sikeres találatnak” nevezte, amely áthatolt az orosz légvédelmen, és hozzátették, hogy még értékelik a „masszív” támadás következményeit – közölte a BBC.
Pár órával később Oroszország súlyos drón- és rakétatámadást indított több ukrán régió ellen, ami hat ember halálát okozta, köztük két gyermekét – jelentette Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Vészhelyzeti áramszüneteket rendeltek el Kijevben, valamint a Kijevi és Dnyipropetrovszki régiókban. A jelentések szerint Oroszország hőerőműveket célzott meg. A főváros elleni csapásokban két ember halt meg, míg a tágabb Kijevi régióban egy nő és két gyermek vesztette életét – közölték a hatóságok.
Eközben az orosz hatóságok még nem kommentálták a brjanszki vegyi üzem elleni támadást, bár figyelmeztették a Nyugatot, hogy ne adjanak Ukrajnának nagy hatótávolságú rakétákat.
Az ukrán hadsereg szerint létfontosságú az orosz létesítmények célba vétele, amelyek kulcsszerepet játszanak Moszkva Ukrajna elleni háborújában:
- „A brjanszki vegyi üzem az agresszor állam katonai-ipari komplexumának kulcsfontosságú létesítménye” – írták az X-en.
- Hozzátették, hogy az üzem „lőpor, robbanóanyag és rakétaüzemanyag-összetevők gyártásával foglalkozik, amelyeket az ellenség Ukrajna területének lövetésére használ”.
A támadás ugyanazon a napon (kedden) történt, amikor Sir Keir Starmer brit miniszterelnök és más európai vezetők megfogadták, hogy „fokozzák a nyomást Oroszország gazdaságára és védelmi iparára”, amíg Vlagyimir Putyin készen nem áll a békére.
Egy közös nyilatkozatban, amelyet az ukrán, német, francia, olasz, lengyel, dán, finn, európai uniós- és norvég vezetők is aláírtak, hozzáteszik: „Ukrajnának a legerősebb pozícióban kell lennie – a tűzszünet előtt, alatt és után is”.
Donald Trump amerikai elnök jelezte, hogy a következő két napban dönt arról, hogy találkozik-e Vlagyimir Putyinnal a közeljövőben Budapesten.
Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko szerdán elmondta, hogy az éjszakai orosz csapások törmelékei súlyosan megrongáltak több épületet a fővárosban.