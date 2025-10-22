Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Orosz vegyi üzemet talált el Ukrajna

mfor.hu

Az ukrán hadsereg közlése szerint Ukrajna brit gyártmányú, nagy hatótávolságú Storm Shadow rakétákkal támadott meg egy orosz vegyi üzemet.

Az ukrán fegyveres erők vezérkara a csapást „sikeres találatnak” nevezte, amely áthatolt az orosz légvédelmen, és hozzátették, hogy még értékelik a „masszív” támadás következményeit – közölte a BBC.

Pár órával később Oroszország súlyos drón- és rakétatámadást indított több ukrán régió ellen, ami hat ember halálát okozta, köztük két gyermekét – jelentette Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Vészhelyzeti áramszüneteket rendeltek el Kijevben, valamint a Kijevi és Dnyipropetrovszki régiókban. A jelentések szerint Oroszország hőerőműveket célzott meg. A főváros elleni csapásokban két ember halt meg, míg a tágabb Kijevi régióban egy nő és két gyermek vesztette életét – közölték a hatóságok.

Nagy hatótávolságú, Storm Shadow rakétával támadott Ukrajna, Oroszország azonnal válaszolt
Nagy hatótávolságú, Storm Shadow rakétával támadott Ukrajna, Oroszország azonnal válaszolt
Fotó: NurPhoto/Getty Images/BBC

Eközben az orosz hatóságok még nem kommentálták a brjanszki vegyi üzem elleni támadást, bár figyelmeztették a Nyugatot, hogy ne adjanak Ukrajnának nagy hatótávolságú rakétákat.

Az ukrán hadsereg szerint létfontosságú az orosz létesítmények célba vétele, amelyek kulcsszerepet játszanak Moszkva Ukrajna elleni háborújában:

  • „A brjanszki vegyi üzem az agresszor állam katonai-ipari komplexumának kulcsfontosságú létesítménye” – írták az X-en.
  • Hozzátették, hogy az üzem „lőpor, robbanóanyag és rakétaüzemanyag-összetevők gyártásával foglalkozik, amelyeket az ellenség Ukrajna területének lövetésére használ”.

A támadás ugyanazon a napon (kedden) történt, amikor Sir Keir Starmer brit miniszterelnök és más európai vezetők megfogadták, hogy „fokozzák a nyomást Oroszország gazdaságára és védelmi iparára”, amíg Vlagyimir Putyin készen nem áll a békére.

Egy közös nyilatkozatban, amelyet az ukrán, német, francia, olasz, lengyel, dán, finn, európai uniós- és norvég vezetők is aláírtak, hozzáteszik: „Ukrajnának a legerősebb pozícióban kell lennie – a tűzszünet előtt, alatt és után is”.

Donald Trump amerikai elnök jelezte, hogy a következő két napban dönt arról, hogy találkozik-e Vlagyimir Putyinnal a közeljövőben Budapesten.

Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko szerdán elmondta, hogy az éjszakai orosz csapások törmelékei súlyosan megrongáltak több épületet a fővárosban.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Trump szerint még nem született döntés a budapesti csúcsról

Trump szerint még nem született döntés a budapesti csúcs ügyében

Donald Trump két napon belül ígért döntést a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tervezett találkozót illetően – az amerikai elnök erről a Fehér Házban beszélt kedden újságírói kérdésre.

Szijjártó Péter is reagált a budapesti békecsúcs elhalasztására

Szijjártó Péter is reagált a budapesti békecsúcs elhalasztására

Erősen megkérdőjeleződött annak a valószínűsége, hogy a közeljövőben lesz-e csúcstalálkozó Budapesten Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök között. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, illetve az orosz elnök különleges megbízottja is reagált a hírekre.

Cselényi Gyula pályája igen magasra ívelhet

Szijjártó Péter orbitális karriert tervez egy magyar számára

Cserényi Gyula személyében Magyarország újabb kutatóűrhajóst tervez küldeni a Nemzetközi Űrállomásra- jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Washingtonban.

Elhalasztották a budapesti Trump–Putyin-találkozót

Elhalasztották a budapesti Trump–Putyin-találkozót

Nincs tervben Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozója „a közeljövőben” – közölte a Fehér Ház egyik tisztviselője.

Eljött Szijjártó Péter fordulata atomenergia ügyben?

Eljött Szijjártó Péter fordulata atomenergia ügyben?

A külgazdasági és külügyminiszter határozottan kiállt az amerikai-magyar atomenergetikai együttműködés mellett Washingtonban, míg korábban az orosz kapcsolat fontosságát hangsúlyozta.

Figyelmeztette Putyint a lengyel külügyminiszter, hogy földre kényszerítenék

Figyelmeztette Putyint a lengyel külügyminiszter, hogy földre kényszerítenék

Lengyelország kedden figyelmeztette Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy ne utazzon át a légterén a Donald Trump amerikai elnökkel tartandó magyarországi csúcstalálkozó miatt, mivel kénytelenek lennének végrehajtani a nemzetközi elfogatóparancsot, ha ezt megteszi.

Ezt vitet a börtönbe a volt francia elnök, Nicolas Sarkozy

Ezt vitte a börtönbe a volt francia elnök, Nicolas Sarkozy

Megkezdi ötéves börtönbüntetését bűnszövetkezetben való részvétele miatt.

Mégse jön össze a budapesti Trump-Putyin békecsúcs?

Mégse jön össze a budapesti Trump-Putyin békecsúcs?

Külföldi sajtóértesülések szerint ugyanis nem sikerült jól az amerikai és az orosz külügyminiszter hétfő esti telefonos egyeztetése.

Áll a bál az unióban a magyar kormány húzása miatt

Áll a bál az unióban a magyar kormány húzása miatt

Nem ünneplik a budapesti „békecsúcsot” az uniós külügyminiszterek.

A budapesti csúcsról telefonált Szergej Lavrov az amerikai külügyminiszterrel

A budapesti csúcsról telefonált Szergej Lavrov az amerikai külügyminiszterrel

Konstruktív beszélgetés volt állítólag.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168