Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Külpolitika Háború Orosz-ukrán konfliktus Oroszország Ukrajna

Oroszország bedobott egy nukleáris fenyegetést a Nyugatnak

mfor.hu

Mivel a Tomahawk rakéta akár „piszkos bombát” is hordozhatna, az oroszok hajlanak arra, hogy nukleáris fenyegetésként értékeljék a bevetését.

Aggodalmat kelt Oroszországban, hogy Ukrajna nukleáris anyagot tartalmazó „piszkos” robbanótöltettel szerelheti fel az amerikai nagy hatótávolságú Tomahawk manőverező robotrepülőgépeket, ha ilyenekhez jut – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a Rosszija 1 televízió vasárnapi Moszkva. Kreml. Putyin című műsorában az MTI tudósítása szerint.

„Ez (a Tomahawk) egy különleges fegyver, létezhet nem nukleáris és nukleáris kivitelben, hatótávolsága jelentős, de ezzel nem lehet megváltoztatni a helyzetet a frontokon”

- nyilatkozott.

Arra a kérdésre, hogy Oroszország mérlegelni fogja-e, hogy az Ukrajnából esetleg elindítandó Tomahawkok nukleáris fegyverek lehetnek, azt válaszolta: "Emlékezzünk vissza a szakszolgálataink másfél-két évvel ezelőtti jelentéseire, amelyek szerint az ukránok képesek előállítani egy úgynevezett piszkos bombát. Képzeljék el, hogy egy nagy hatótávolságú rakéta felszáll és repül. Tudjuk, hogy nukleáris fegyver lehet. Mit gondoljon erről az Oroszországi Föderáció?

A tengerentúli katonai szakértőknek ezt érteniük kell"

- mondta Peszkov az MTI szerint.

Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő egy korábbi sajtótájékoztatón
Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő egy korábbi sajtótájékoztatón
Fotó: Kreml

A Peszkov által említett „piszkos bombáknak” egyébként nem találta nyomát korábban a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség Ukrajnában – részletek >>

 

Zárt csatornákon tárgyal Moszkva és Washington?

Jurij Usakov, az elnök külpolitikai tanácsadója úgy nyilatkozott, hogy az ukrajnai rendezés „vezérlő csillagának” azoknak a megállapodásoknak kell lenniük, amelyeket Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök Alaszkában elért. Közölte, hogy az orosz-amerikai kapcsolattartás „zárt csatornákon” folytatódik.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Sosem látott szuperfegyverrel ünnepelt Észak-Korea

Sosem látott szuperfegyverrel ünnepelt Észak-Korea

Nyolcvan éves lett az Észak-Koreát irányító Koreai Munkapárt. 

Tony Blair még kormányfőként fogadta Jeffrey Epsteint, a hírhedt szexuális bűnözőt

Tony Blair még kormányfőként fogadta Jeffrey Epsteint, a hírhedt szexuális bűnözőt

Tony Blair miniszterelnökként találkozott Jeffrey Epsteinnel, még 2002-ben.

Nem tétlenkedik Orbán Viktorék cseh szövetségese

Nem tétlenkedik Orbán Viktorék cseh szövetségese

Elosztották a minisztériumokat.

Mozgásba lendült a Gázai övezet, elindulhatott a Trump-terv

Mozgásba lendült a Gázai övezet, elindulhatott a Trump-terv

Donald Trump szerint elindult a béketerv megvalósítása.

Macron meggyőző volt: visszahívta a lemondott kormányfőt

Macron meggyőző volt: visszahívta a lemondott kormányfőt

Emmanuel Macron francia államfő ismét Sébastien Lecornut nevezte ki miniszterelnöknek péntek este – jelentette be az elnöki hivatal.

María Corina Machado

Donald Trumpra is számít a szabadság kivívásában az új Nobel-békedíjas

Hatalmas elismerésnek nevezte az idei Nobel-békedíj kitüntetettje, María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető pénteken, hogy ő veheti át idén a kitüntetést.

Lángoló panelház Ukrajnában

Így lángolt egy ukrán panelház egy orosz légicsapást követően

Több mint 450 drónnal és több mint 30 rakétával támadta Oroszország az éjjel Ukrajna több települését, köztük a fővárost, Kijevet is „azzal a céllal, hogy megfosszák az ukránokat mindattól, ami a normális élethez szükséges” – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Telegramon.

Az egekig dicsérte Trumpot a Fehér Ház azután, hogy nem ő kapta a Nobel-békedíjat

Az egekig dicsérte Trumpot a Fehér Ház azután, hogy nem ő kapta a Nobel-békedíjat

Szerintük az amerikai elnök hegyeket tud megmozgatni az akarata puszta erejével.

Egy lépéssel közelebb került Izrael a túszok kiszabadításához

Egy lépéssel közelebb került Izrael a túszok kiszabadításához

Izraeli idő szerint péntek délig visszavonul a tűzszüneti megállapodás első szakaszának megállapodása szerinti új vonalakra az izraeli hadsereg a Gázai övezetben – közölte a hadsereg.

A venezuelai ellenzék vezető politikusa, María Corina Machado

A venezuelai ellenzék vezéralakja kapta a Nobel-békedíjat

María Corina Machadonak száműzetésben kellett élnie, mert halálos fenyegetéseket kapott. Venezuelában maradt, és ezzel milliókat inspirált arra, álljanak ki az ország autoriter vezetésével szemben.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168