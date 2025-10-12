Aggodalmat kelt Oroszországban, hogy Ukrajna nukleáris anyagot tartalmazó „piszkos” robbanótöltettel szerelheti fel az amerikai nagy hatótávolságú Tomahawk manőverező robotrepülőgépeket, ha ilyenekhez jut – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a Rosszija 1 televízió vasárnapi Moszkva. Kreml. Putyin című műsorában az MTI tudósítása szerint.

„Ez (a Tomahawk) egy különleges fegyver, létezhet nem nukleáris és nukleáris kivitelben, hatótávolsága jelentős, de ezzel nem lehet megváltoztatni a helyzetet a frontokon”

- nyilatkozott.

Arra a kérdésre, hogy Oroszország mérlegelni fogja-e, hogy az Ukrajnából esetleg elindítandó Tomahawkok nukleáris fegyverek lehetnek, azt válaszolta: "Emlékezzünk vissza a szakszolgálataink másfél-két évvel ezelőtti jelentéseire, amelyek szerint az ukránok képesek előállítani egy úgynevezett piszkos bombát. Képzeljék el, hogy egy nagy hatótávolságú rakéta felszáll és repül. Tudjuk, hogy nukleáris fegyver lehet. Mit gondoljon erről az Oroszországi Föderáció?

A tengerentúli katonai szakértőknek ezt érteniük kell"

- mondta Peszkov az MTI szerint.

Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő egy korábbi sajtótájékoztatón

Fotó: Kreml

A Peszkov által említett „piszkos bombáknak” egyébként nem találta nyomát korábban a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség Ukrajnában – részletek >>

Zárt csatornákon tárgyal Moszkva és Washington?

Jurij Usakov, az elnök külpolitikai tanácsadója úgy nyilatkozott, hogy az ukrajnai rendezés „vezérlő csillagának” azoknak a megállapodásoknak kell lenniük, amelyeket Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök Alaszkában elért. Közölte, hogy az orosz-amerikai kapcsolattartás „zárt csatornákon” folytatódik.