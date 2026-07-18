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Külpolitika Drónok Orosz-ukrán konfliktus

Oroszország egyik vezető cégét érte ukrán támadás

mfor.hu

Ukrán dróntámadások következtében hét ember életét vesztette egy Moszkvától délre fekvő raktárban, egy másik csapás pedig tüzet okozott az orosz főváros környezetében található olajtárolóban. Eközben Oroszország támadást indított az ukrajnai Odessza kikötői infrastruktúrája ellen, amelyben eltaláltak egy Antigua és Barbuda-i lobogó alatt közlekedő hajót, A csapásban egy ember halt meg.

Jevgenyij Pervisov, a Tambovi terület kormányzója elmondta, hogy huszonöt ember megsérült, miután ukrán drónok csaptak be a legnagyobb orosz e-kereskedelmi vállalat, a Wildberries raktárába. A támadás a Moszkvától mintegy 475 kilométerre délkeletre fekvő Kotovszk városát érte.

A kormányzó a Telegram-csatornáján arról számolt be, hogy az éjszakai műszakban dolgozók közül heten a helyszínen életüket vesztették. Hozzátette, a légvédelem huszonnyolc pilóta nélküli repülőeszközt lőtt le a becsapódás előtt, és ha ezek is elérték volna a célpontjukat, a polgári áldozatok száma jóval magasabb is lehetett volna.

Egy másik incidensben Andrej Vorobjov, a Moszkvai terület kormányzója arról számolt be, hogy a lezuhanó drónok roncsai tüzet okoztak egy Noginszk városában található olajtárolónál.

Bár a létesítményben keletkezett károkat nem részletezte, közölte, hogy a településen két ember megsérült, egy közeli szülészeti klinikát pedig ki kellett üríteni.

Oroszország kikötőt támadott

Eközben Oroszország szombaton csapást mért az ukrajnai Odessza kikötői infrastruktúrájára. A támadásban találat ért egy Antigua és Barbuda zászlaja alatt közlekedő hajót, egy ember pedig életét vesztette.Oleh Kiper, Odessza megye kormányzója a Telegramon arról számolt be, hogy a támadásban további három ember megsérült.

A csapások következtében több kikötői létesítmény, köztük épületek, tárolótartályok és raktárak is megrongálódtak.

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