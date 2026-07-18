Oroszország egyik vezető cégét érte ukrán támadás

Jevgenyij Pervisov, a Tambovi terület kormányzója elmondta, hogy huszonöt ember megsérült, miután ukrán drónok csaptak be a legnagyobb orosz e-kereskedelmi vállalat, a Wildberries raktárába. A támadás a Moszkvától mintegy 475 kilométerre délkeletre fekvő Kotovszk városát érte.

A kormányzó a Telegram-csatornáján arról számolt be, hogy az éjszakai műszakban dolgozók közül heten a helyszínen életüket vesztették. Hozzátette, a légvédelem huszonnyolc pilóta nélküli repülőeszközt lőtt le a becsapódás előtt, és ha ezek is elérték volna a célpontjukat, a polgári áldozatok száma jóval magasabb is lehetett volna.

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Egy másik incidensben Andrej Vorobjov, a Moszkvai terület kormányzója arról számolt be, hogy a lezuhanó drónok roncsai tüzet okoztak egy Noginszk városában található olajtárolónál.

Bár a létesítményben keletkezett károkat nem részletezte, közölte, hogy a településen két ember megsérült, egy közeli szülészeti klinikát pedig ki kellett üríteni.

Oroszország kikötőt támadott

Eközben Oroszország szombaton csapást mért az ukrajnai Odessza kikötői infrastruktúrájára. A támadásban találat ért egy Antigua és Barbuda zászlaja alatt közlekedő hajót, egy ember pedig életét vesztette.Oleh Kiper, Odessza megye kormányzója a Telegramon arról számolt be, hogy a támadásban további három ember megsérült.

A csapások következtében több kikötői létesítmény, köztük épületek, tárolótartályok és raktárak is megrongálódtak.