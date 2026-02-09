Oroszország komoly siker felé közeledik Ukrajnában?

Az ukrán hadsereg hétfői közlése szerint az orosz erők próbálnak előrenyomulni Pokrovszk városa körül Kelet-Ukrajnában – írja a Reuters. A cikk szerint Ukrajna nehezen tudja feltartóztatni az lassú orosz előrenyomulást Pokrovszk térségében és a mintegy 1200 kilométer hosszú frontvonal más szakaszain.

Az ukrán vezérkar közlése szerint az ukrán erők továbbra is tartják Pokrovszk északi részét, és védik a közelben fekvő kisebb várost, Mirnohradot is. Pokrovszk, amely fontos vasúti csomópont, tavaly óta heves harcok színtere. Elfoglalása Oroszország legnagyobb csatatéri sikere lenne azóta, hogy 2024 elején megszerezte az Avdijivka városát.

Oroszország 2025 végén egyszer már azt állította, hogy elfoglalta Pokrovszkot, amit Kijev tagadott. Ukrajna 7. gyorsreagálású hadteste, amely a térség védelmét irányítja, közölte: Oroszország Pokrovszk és Mirnohrad térségében próbál előretörni, kihasználva az ukrán „elégtelen” légvédelmet, irányított bombákat vet be, és ellenőrzi a magaslatokat és az oldalszárnyakat.

Az ukrán DeepState kutatócsoport szerint az orosz gyalogság benyomult Pokrovszk északi részébe, és megpróbál továbbhaladni a közeli Hrisine falu irányába. A csoport térképe szerint Pokrovszk szinte egésze, valamint Mirnohrad nagy része már orosz ellenőrzés alatt áll, és a jelenlegi harcokat „az utolsó csatáknak” nevezte a két városért.