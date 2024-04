Oroszország megkopasztja a bankokat - Mégis elképzelhető a tűzszünet?

A nyugati támogatás vonakodó lassú megadása miatt ez a háború ukrán/nyugati oldalról az elvesztegetett lehetőségek háborúja – mondta George Barros, az amerikai Institute for the Study of War Oroszországgal foglalkozó kutatócsoportjának vezetője. Például a hiányos fegyverellátás miatt az oroszok 2022 őszétől fél évet kaptak a front menti védelem kiépítésére. Már az nagy különbséget jelentene az ukránok javára, ha nem tiltanák meg nekik nyugati támogatóik, hogy oroszországi célpontok ellen bevessék a tőlük kapott fegyvereket.