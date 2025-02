Oroszország megváltozott, nem lesz szerény üzleti partner

Az orosz hadsereg túl gyenge ahhoz, hogy közvetlenül megtámadjon egy NATO-államot. Putyin azonban felbátorodhat, hogy a szürkezónában, letagadható módon továbbra is felforgató cselekményeket hajtson végre Nyugaton.

A katonai fenyegetés sem fog eltűnni. „Még ha a háborús kiadások jelenlegi szintjét nem is lehet fenntartani, a védelmi költségvetés valószínűleg még jó ideig a háború előtti szint felett marad” – érvel a két szakértő.

A külpolitikát átszervezték. Akár „a gonosz új tengelyének” nevezzük, akár nem, tény, hogy Oroszország most már egyre inkább Kína, Irán és Észak-Korea felé hajlik. „Mindez együttesen egy új stratégiát hozott létre Moszkva számára, amely nem fog egyszerűen eltűnni, ha a háború véget ér” – mondja a szerzőpáros.

Az az elképzelés, hogy a béke után gondtalanul helyre lehet állítani a normális kapcsolatokat Moszkvával, és jövedelmező üzleteket lehet kötni Oroszországgal, a legjobb esetben is naiv. Az Ukrajna elleni háború alapjaiban változtatta meg Oroszországot.

Donald Trump telefonon beszélt Vlagyimir Putyinnal, és már készül a személyes találkozásra is Fotó: Depositphotos

Az orosz elnök úgy véli, hogy jó úton jár és erre minden oka meg is van. Trump ugyanis a legfontosabb pontokon már beadta a derekát. Putyin megtarthatja a meghódított területeket, a Krímet és Ukrajnát pedig nem veszik fel a NATO-ba, ha szuverén nemzet marad. „Ha Zelenszkij nem siet, hamarosan nem marad országa” – fenyegetőzik a Fehér Ház új ura.

