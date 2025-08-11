Így kerülte meg az Oroszországgal szembeni szankciókat egy budapesti rakétamérnök

Tört angolsággal megírt levelet tett közzé az InformNapalm ukrán hírszerző csoport, amelyben Bordás Botond egy mexikói vállalatnak ajánlja fel cége szolgáltatását. A levél szerint vállalkozása, a Milspace Kft. olyan kazahsztáni üzemekben javíttatott orosz helikoptereket, amelyek orosz licenc alapján dolgoztak. Bordás azt is leírta, hogy a helikopter-alkatrészek a moszkvai Mi-Inter nevű cégtől érkeznek a javítóüzembe, és a szankciók miatt nem tudják az oroszországi, kazanyi üzemet használni. A helikopterek javításáért 92 ezer dollárt (mai árfolyamon 32,6 millió forintot) kért.

A Milspace 320,8 millió forintos nyereséggel zárt tavaly, ez több mint kétszerese a tavalyelőtti eredménynek. A Honvédelmi Minisztérium (HM) korábbi államtitkára, a most ellenzéki képviselő, DK-s Vadai Ágnes szerint azonban nagyüzemi tevékenységhez viszonyítva ez nem sok egy évben. „Ez alapján úgy gondolom, a Milspace inkább közvetítő szerepet tölthet be” – mondta az Mfornak.

A cég fő tevékenysége az egyéb gépek, berendezések nagykereskedelme, emellett a katonai harcjármű gyártása, a légi- és űrjármű gyártása, a fegyver- és lőszergyártás, valamint a piac- és közvélemény-kutatás is a tevékenységi köreik közé tartozik. Korábban robbanóanyag-gyártással is foglalkozhattak, de ezt idén január 1-jén kivették a tevékenységi körök közül. A cég adózott eredménye, és az adó-, kamatfizetés és értékcsökkenési leírás előtti eredménye (EBITDA) is 2022-ben – a háború kitörésének évében – fordult pluszba. 2020-tól 2022 elejéig senki nem dolgozott a Milspace-nél, 2022. februárban viszont felvettek két embert. A cég beszámolója szerint exportértékesítésből 552,6 millió forint nettó bevételük volt tavaly, míg a belföldi értékesítés mindössze 440 ezer forintot tett ki.

Rakétamérnökből vállalkozó

A Milspace tulajdonosa, Bordás Botond alezredes, okleveles mérnök. Az egykori Szovjetunióban, a Kazanyi Rakétamérnöki Főiskolán végzett – legalábbis közösségi oldala ezt mutatja. Később a Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatalánál helyezkedett el. (Ez a hivatal később beolvadt a minisztérium közgazdasági és pénzügyi hivatalába.) A minisztérium sajtóosztálya az Mfornak elmondta: Bordás 2012-ben nyugállományba vonult, és nem tartozik a Magyar Honvédség kötelékébe. Vadai szerint elképzelhető, hogy Bordás a tanulmányai során szerzett kapcsolataira építkezett, de azt kizártnak tartja, hogy a kazahsztáni javítóműhely az övé.

Közösségi oldala alapján Szelindi Miklós Árpád is a Milspace vezetője, de az Opten szerint csak 2022 és 2024 között töltötte be ezt a pozíciót. Korábban a fehérorosz származású Ihar Berniak is ügyvezető volt a cégnél.

Az InformNapalm szerint a NATO-tagállamokban az orosz, vagy szovjet helikopterekkel kapcsolatos haditechnikai tevékenységek ritkán történnek kormányzati együttműködés nélkül. A minisztérium az Mfornak elmondta: 2022 óta nem üzleteltek a Milspace-szel. Arra a kérdésünkre azonban nem válaszoltak, ismert volt-e a cég tevékenysége a minisztérium előtt az InformNapalm anyagát megelőzően, és azt sem mondták el, átestek-e a cég dolgozói nemzetbiztonsági átvilágításon. A HVG korábban arról írt, hogy Bordás 2012 és 2014 között hiába akart MIG-29-es harci repülőgépeket venni a HM-től, ez nem sikerült neki.

Veszélyes üzlet

A Milspace minden bizonnyal a magyar katonai hírszerzés egyik fedőcége lehet – mondta az Mfor állandó szerzője, Káncz Csaba geopolitikai szakértő. Ez Vadai szerint is lehetséges. „Ha olyan gép jutott át Oroszországba, amit aztán használtak is, akkor gazdasági értelemben elősegítették, hogy Oroszország fenntartsa a háború folytatását. Az agresszor elősegítése, hogy harci helikoptereket használjon, illetve a katonai eszközök szállításának elősegítése Magyarországon súlyos bűncselekmény. Egy külföldi, például kazah, vagy török leányvállalaton keresztül azonban elkerülhető a felelősségre vonás. Ezek az országok együttműködnek a szankciók megkerülésével” – mondta Vadai. Az orosz cégeknek azért is lehet hasznos egy ilyen együttműködés, mert a szankciók miatt másképp nem tudnak speciális alkatrészeket importálni.

Bordást kérdeztük arról, van-e külföldön leányvállalata, és ha igen, melyik országban, de nem válaszolt a kérdéseinkre. A NATO sajtóosztályát is kérdeztük, hogyan reagálnának, ha bebizonyosodna, hogy a Milspace egy katonai fedőcég, de a magyar hatóságokhoz irányítottak. Az Európai Bizottság arra hivatkozva nem kommentálta az esetet az Mfornak, hogy a szankciók betartatása, ezek megsértésének azonosítása és a büntetés kiszabása tagállami hatáskör.

A katonai felszerelésekkel kapcsolatos szankciók végrehajtásáért Budapest Főváros Kormányhivatala felel, ezen belül is a Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfém-hitelesítési Főosztály. Megkérdeztük, ismert volt-e előttük a Milspace együttműködése oroszországi haditechnikai cégekkel, és összhangban van-e a cég tevékenysége az uniós szankciókkal, de egyelőre nem válaszoltak.