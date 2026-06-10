2p
Külpolitika Kárpátalja Oroszország Ukrajna

Oroszország szerint Kijev hazudott a magyaroknak

mfor.hu

A kárpátaljai magyarok helyzete a gyakorlatban semmit nem változott, Kijev azzal kapcsolatban csak ígéretet tett Budapestnek – jelentette ki Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő szerdai moszkvai sajtótájékoztatóján.

„A kijevi rezsim kötelezettségvállalásait jogilag nem rögzítették. Csak ígéretek maradnak, amelyek árát jól ismerjük” – hangsúlyozta a szóvivő a TASZSZ orosz állami hírügynökség beszámolója szerint.

„Összességében örülhetnénk a kárpátaljai magyarokért, örülhetnénk annak, hogy a nemzeti kisebbségek jogainak szisztematikus megsértése, sőt, mondhatnám, jogainak megsemmisítése közepette Ukrajnában legalább egy irányban mintha valamilyen előrelépés látszana kialakulni. De van itt, ahogy mondani szokták, egy kis részlet. Egyelőre csak arról van szó, hogy a megkötött megállapodásokat az Ukrajna számára szükséges cselekvési tervben tükrözik, amelynek végrehajtása elengedhetetlen ahhoz, hogy az ország előrehaladjon az úgynevezett európai úton” – tette hozzá. Zaharova a magyar félre hivatkozva részletesen ismertette a megállapodás részleteit.

A TASZSZ beszámolója szerint „a kijevi rezsim hazudott Budapestnek az Ukrajna területén élő magyarok jogainak garantálásával kapcsolatban”.

(MTI)

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kész őrület: az oroszok segítenének Trumpnak a béke érdekében

Kész őrület: az oroszok segítenének Trumpnak a béke érdekében

Ezt jelentette be az orosz külügyi szóvivő a hét közepén.

Újabb durva csapást mértek Trump parancsa után Iránra

Önvédelemnek nevezték a közel-keleti ország ellen indított újabb támadássorozatot, egy amerikai gépet ért támadást követően.

eguifoot

Trumpék miatt marad le a vb-ről Afrika egyik legjobb bírója

Nem kapott beutazási vízumot az Egyesült Államokba a csütörtökön kezdődő labdarúgó-világbajnokság szomáliai játékvezetője, Omar Abdulkadir Artan. Emiatt kénytelen kihagyni a vb-t.  

Lavrovnak nem tetszik az Egyesült Államok viselkedése

Lavrovnak nem tetszik az Egyesült Államok viselkedése

Az Egyesült Államok sajnos nem mutat érdeklődést az Anchorage-ban elért megállapodáshoz való visszatérés iránt – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hétfőn Moszkvában.

Az ukránok többsége támogatná a tűzszünetet, de van egy feltétel

Az ukránok többsége támogatná a tűzszünetet, de van egy feltétel

A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KMISZ) hétfőn közzétett felmérésének eredménye szerint a megkérdezett ukrán állampolgárok 61 százaléka támogatná a tűzszünetet Oroszországgal, ha a frontvonalhoz európai országok csapatait telepítenék.

Putyinék nem fogják annyiban hagyni a kaukázusi kudarcot?

Putyinék nem fogják annyiban hagyni a kaukázusi kudarcot?

Fenyegetően nyilatkozott a vesztes jelölt.

Putyin ezt nem fogja jól viselni: egy újabb ország választhatja „az európai utat”

Putyin ezt nem fogja jól viselni: egy újabb ország választhatja „az európai utat”

Megvannak az örmény választások első eredményei.

Szirénákra ébredtek Izraelben hétfő reggel – legalább egy rakéta be is csapódott

Szirénákra ébredtek Izraelben hétfő reggel – legalább egy rakéta be is csapódott

Újabb csapás.

Zelenszkij egy kis győzelmet sem adna Putyinnak

Londonból üzent a hajlandók koalíciója.

Trump próbálta lefogni Netanjahu kezét, de hiába: Irán és Izrael újra lövi egymást

Trump próbálta lefogni Netanjahu kezét, de hiába: Irán és Izrael újra lövi egymást

Visszalőtt Izrael.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG