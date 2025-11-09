3p
Külpolitika Egyesült Államok Háború Orosz-ukrán konfliktus Oroszország

Oroszország üzent az atomfegyverekről

mfor.hu

Oroszország nem szándékozik megszegni a nukleáris kísérletek általános betiltására vonatkozó (átfogó atomcsend-) egyezményben foglalt kötelezettségvállalásait – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a Rosszija 1 televízió Moszkva. Kreml. Putyin című műsorában.

„(Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) többször is kijelentette, hogy Oroszország elkötelezett a nukleáris kísérletek betiltására vonatkozó kötelezettségvállalásai mellett, és nem szándékozunk megszegni őket” – mondta. Hangsúlyozta, hogy Putyin az orosz biztonsági tanács szerdai ülésén nem adott utasítást a nukleáris kísérletek előkészítésének megkezdésére, mert először meg kell érteni, hogy Oroszországnak szüksége van-e erre – írja az MTI összefoglalója.

A Kreml szóvivője szerint egy ilyen ügyben megalapozott és átgondolt döntést kell hozni. Ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy Oroszország kénytelen lesz hasonlóképpen cselekedni, ha az Egyesült Államok vagy bármely más ország ilyen kísérleteket hajtana végre.

A nukleáris meghajtású rakéta nem atomfegyver?

Andrej Belouszov orosz védelmi miniszter szerdán célszerűnek nevezte a nukleáris kísérletek újraindításának előkészítését Novaja Zemlja kísérleti telephelyen. Putyin erre reagálva utasítást adott további információk gyűjtésére ebben a témában, ezek elemzésére és egyeztetett javaslatok benyújtására az a lehetséges előkészületek megkezdéséről.

Peszkov alapvetően helytelennek nevezte, ha valaki a Burevesztnyik nukláris meghajtású manőverező robotrepülőgép és a Poszejdon nukleáris meghajtású, személyzet nélküli víz alatti jármű tesztelését atomfegyver-kísérletnek minősíti. Kijelentette, hogy Moszkva ezzel kapcsolatban magyarázatot vár Washingtonból.

„Szállítóeszközről, és nem nukleáris robbanásról van szó. Ez egy nukleáris hajtómű vagy meghajtó, ezért ez teljesen más téma” – mondta Dmitrij Peszkov az MTI szerint.

Peszkov szavait árnyalja a Privátbankár.hu-n nemrég megjelent elemzés a Burevesztnyikről: mivel már alapból egy nukleáris meghajtású eszközről van szó, ezt hagyományos robbanófejjel felszerelni nem sok értelme lenne, hiszen a becsapódás helyén így is, úgy is radioaktív szennyezés maradna, és a megtámadott ország joggal értelmezhetné úgy, hogy nukleáris támadás érte. Részletek >> 

Egy egyezmény amelyet jelenleg sem az USA, sem Oroszország nem köteles betartani

Az MTI emlékeztet: a nukleáris fegyverek kísérleteinek átfogó tilalmáról szóló szerződés (CTBT) 1996-ban lépett hatályba. 187 állam csatlakozott hozzá, de csak 178 ratifikálta, köztük Oroszország is. Ezt az Egyesült Államok, Kína és Izrael nem tette meg.

Oroszország 2023-ban visszavonta a CTBT ratifikálását. A moszkvai külügyminisztérium indoklása szerint a döntés az Egyesült Államok álláspontjával áll összefüggésben: Washington már három évtizede nem tesz erőfeszítéseket a szerződés ratifikálására. Moszkva jelezte: kész visszatérni erre a kérdésre, amint Washington is hajlandó erre.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Szergej Lavrov megint egy fontos orosz-amerikai csúcstalálkozóról beszélt

Szergej Lavrov megint egy fontos orosz-amerikai csúcstalálkozóról beszélt

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter vasárnap kijelentette, hogy kész találkozni Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel – de Oroszország nem fog lemondani azokról a feltételekről, amelyekhez eddig is ragaszkodott az ukrajnai háború befejezése érdekében.

Népirtással vádolja Netanjahut Törökország

Népirtással vádolja a Netanjahu-kormányt Törökország

És elfogatóparancsot adott ki az izraeli miniszterelnök és több minisztere ellen.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) sajtótájékoztatót tart Donald Trump amerikai elnökkel folytatott találkozója után a washingtoni magyar nagykövetségen 2025. november 7-én. Mellette Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Kellemetlen helyzetbe kerülhet Orbán Viktor egy washingtoni mondata miatt (frissítve)

A magyar miniszterelnök és a külgazdasági és külügyminiszter időkorlát nélküli mentességről beszél az olaj- és gázszankciók esetében, egy fehér házi forrás ugyanakkor csak egy évről. 

Orbán, Trump

Kiderült, mit kér Trump a Magyarországnak adott mentességért cserébe

Az amerikai nagykövetség érdekes részleteket közölt a pénteki Trump-Orbán megállapodásról.

Hétezer milliárd forintba kerülhet Orbán Viktor washingtoni alkuja

Szent-Iványi István azzal kapcsolatban mondott véleményt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök megállapodott a Magyarországot megillető szankciós mentességekről energiaellátás terén.

Így ünnepelt Orbán Balázs a washingtoni megállapodás után

Orbán Viktor politikai igazgatója nem fukarkodott a jelzőkkel, miután a miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök megállapodott a Magyarországot megillető mentességekről energiaellátás terén.  

Mentesség az orosz olajra, földgázra és Paksra – Szijjártó Péter is értékelte a washingtoni egyezményt

Az Egyesült Államok kormánya mentességet ad az orosz energetikai szektort célzó szankciók alól Magyarország vonatkozásában mindennemű szállításra a Barátság kőolajvezetéken és a Török Áramlat földgázvezetéken keresztül – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton Washingtonban.

Trump fontos kijelentést tett a budapesti csúcstalálkozóról

A munkaebéd előtt sajtótájékoztatót tartottak.

Zelenszkij is megszólalt Orbán Viktor amerikai látogatásáról

Zelenszkij is megszólalt Orbán Viktor amerikai látogatásáról

Az ukrán elnök szerint Orbán Viktor most Oroszország élő üzenetküldő szolgáltatása az Egyesült Államokban. Nem neheztel Magyarországra, de úgy érzi, nem maradhat csendben, amikor a magyar kormány orosz propagandát terjeszt.

Trump-torony épülhet a NATO által lebombázott épület helyén Belgrádban

Trump-torony épülhet a NATO által lebombázott épület helyén Belgrádban

A jugoszláv néphadsereg egykori épülete műemlék volt, de a szerb parlament döntése szerint már nem az. Trump luxusszállodája zöld utat kapott.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168