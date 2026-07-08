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Külpolitika Drónok Olaj Oroszország Ukrajna

Oroszországi egyik legfontosabb olajszivattyú-állomására csaptak le ukrán drónok

mfor.hu

A vezetéken évente csaknem kétmillió tonna kőolajterméket szállítanak. 

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) drónokkal sikeres csapást mért az oroszországi Baskírföldön lévő, Cserkaszi nevű olajszivattyú-állomásra, amely 1500 kilométerre fekszik Ukrajna államhatárától – közölte szerdán az SZBU.

A létesítményt a biztonsági szolgálat legalább nyolc drónja támadta. A csapás következtében tűz keletkezett a tartálypark területén és az állomás termelőlétesítményeiben. A közlemény szerint a olajszivattyú-állomás a Transznyefty-Urál orosz olajvezeték rendszerének kulcsfontosságú létesítménye. Feladata a kőolajtermékek átvétele, felhalmozása, tárolása és továbbítása az ufai olajfinomító-központból a fő kőolajtermék-vezetékekbe.

A vezetéken évente csaknem kétmillió tonna kőolajterméket szállítanak, a tartályparknak pedig 27 tagja van, amelyek együttes befogadóképessége meghaladja a 385 ezer köbmétert. Az SZBU kiemelte, hogy az ilyen létesítmények elleni csapások jelentősen megnehezítik a kőolajtermék-ellátás logisztikáját Oroszország középső és keleti régióiban, emellett kedvezőtlenül befolyásolják az üzemanyag-szállítási rendszer működését, amely kiszolgálja az orosz hadiipari komplexum igényeit is.

„Az SZBU mindenütt ott van Oroszországban, és a megszállók számára már nem léteznek biztonságos régiók, még a mély hátországban sem. Következetesen felkutatjuk és megsemmisítjük azt az infrastruktúrát, amely üzemanyaggal, logisztikával és a háborúhoz szükséges egyéb erőforrásokkal látja el az ellenség hadseregét. Minden nagy hatótávolságú csapás egyre magasabb árat fizettet a megszállóval az Ukrajna elleni háborúért” – hangsúlyozta Jevhenyij Hmara, az SZBU vezetője.

Az ukrán Különleges Műveleti Erők (SZSZO) parancsnoksága közölte, hogy csapást mértek két oroszországi olajfeldolgozó üzemre, nevezetesen a tatárföldi Nyizsnyekamszkban a TANEKO olajfinomító komplexumra és a TAIF-NK olajfinomítóra. A közlemény szerint szerdára virradóan az SZSZO több drónja is sikeresen elérte célpontját. A TANEKO Oroszország egyik legnagyobb és legkorszerűbb olajfinomítója. A TAIF-NK pedig Nyizsnyekamszk második legnagyobb olajfinomító üzeme.

Eközben az ukrán légierő megsemmisített egy újabb orosz katonai repülőgépet is. Erről egyelőre részleteket nem közöltek. 

(MTI) 

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