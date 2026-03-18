Összeállt Csehország és Szlovákia – a Barátság kőolajvezeték a tét

A két ország megállapodott abban, hogy mintegy 1 milliárd cseh koronát (közel 40 millió eurót) fektet be a Barátság kőolajvezeték működésének átalakításába.

A beruházás célja, hogy lehetővé tegye az olajáramlás irányának megfordítását, ami új, északi ellátási opciókat nyit meg a kelet-közép-európai régió számára. A lépésnek köze lehet a hét elején Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter által belengetett új magyar-szlovák üzemanyag-vezetékhez is – írja a Portfolio az interfax-ra hivatkozva.

A szlovák gazdasági miniszter, Denisa Saková tájékoztatása szerint az alternatív szállítási útvonal Csehországból Szlovákia felé évente 2–3 millió tonna kőolaj biztosítására lehet képes. 

A projekt megvalósítása várhatóan 2–3 évet vesz igénybe, ami középtávon érdemben javíthatja a térség ellátásbiztonságát.

A lap szerint kezd összeállni a kép: a hét elején Magyarország és Szlovákia is megállapodott egy új csővezeték kiépítéséről, amely a Mol két finomítóját köti össze. A mintegy 127 kilométer hosszú vezeték a pozsonyi Slovnaft finomító és a Dunai Finomító között teremtene kapcsolatot, és évente 1,5 millió tonna benzin és dízel szállítására lenne alkalmas. A beruházás várhatóan 2027 első felében készül el.

Tehát könnyen lehet, hogy a megállapodások hátterében a Barátság vezeték körüli vita áll. A héten bejelentett magyar–szlovák csővezeték-projekt, valamint a cseh–szlovák megállapodás azt jelzi, hogy a két, jelenleg még orosz nyersolajra támaszkodó ország a háttérben már megkezdte a felkészülést az orosz import kivezetésére, összhangban az uniós elvárásokkal. Ennek érdekében új, északi irányú ellátási útvonalakat is kiépítenek (a horvát Adria-vezeték mellett), amelyek alternatívát biztosíthatnak az orosz források kiváltására. 

Nagy bajban Trump az olajárak miatt, lassan Kubára fordulhat rá az amerikai elnök?

Szélsőséges esetben akár a hordónkénti 150-200 dollár közötti sávba is felszúrhat az olaj világpiaci ára, ha tovább súlyosbodik a közel-keleti háború és továbbra sem haladhat át a tankerhajók jelentős része a Hormuzi-szoroson. Bár az Egyesült Államok szempontjából eddig kudarcnak tekinthető a beavatkozás, lehet, hogy hamarosan Kuba felé fordulhat a Donald Trump vezette adminisztráció.

Már négy napja támadják Moszkvát az ukrán drónok

Oroszország egyetlen régiója sem érezheti magát biztonságban.

Utolsóként Paraguay is ratifikálta a Mercosur szabadkereskedelmi egyezményt

A világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezete jöhet létre.

Ciszjordánia, palesztin tüntetés

Fejlövésekkel végeztek egy családdal – elszabadult az erőszak egy megszállt területen

Miközben a világ az iráni háborúra figyel, fokozódik az izraeli telepesek és biztonsági szervek erőszakhulláma a palesztinokkal szemben a megszállt Ciszjordániában. 

Ausztrál légibázist támadtak az irániak

Ausztrália nem áll háborúban Iránnal.

Balázs Péter

Balázs Péter: A magyar kormány belekötött Ukrajnába

A magyar kormány Brüsszelt támadja, Ukrajnába pedig kifejezetten belekötött, pedig a szomszédainkkal és a szövetségeseinkkel szemben különösen fontos lenne a feszültség csökkentése – erről Balázs Péter beszélt a Klasszis Média műsorában, a Klasszis Podcastban. Magyarország egykori külügyminisztere utalt arra, hogy ezzel együtt sem valószínű ukrán diverzáns tevékenység Magyarországon, hiszen Ukrajnának „kisebb gondja is nagyobb annál, minthogy velünk szórakozzon.”

Kiélezett vita várható az e heti uniós csúcstalálkozón

Vétózással fenyeget Orbán Viktor és Robert Fico az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós uniós kölcsön ügyében – erről fog szólni az uniós tagállamok állam- és kormányfőinek e heti találkozója. Az energiaválságot Brüsszelben is érzik, de az orosz energiaimport újraindításáról nincs vita.

Modzstaba Hamenei ajatollah kemény szavakkal reagált

Az új ajatollah keményen válaszolt Amerika közvetítőinek

Modzstaba Hamenei elutasította a feszültség csökkentésére vagy tűzszünetre vonatkozó javaslatokat, amelyeket két közvetítő ország juttatott el Teheránba – nyilatkozta egy magasrangú iráni tisztviselő kedden.

Beadta a derekát Volodimir Zelenszkij Barátság-ügyben

Az olajszállítás helyreállítása érdekében Ukrajna elfogadta az EU támogatási és finanszírozási ajánlatát – mondta Antonio Costa, az Európai Unió Tanácsának elnöke kedden.

Izrael újra lecsapott: két iráni vezetőt is megölhettek kedden

Két újabb fontos skalp – ha igaz.

