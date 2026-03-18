Összeállt Csehország és Szlovákia – a Barátság kőolajvezeték a tét

A beruházás célja, hogy lehetővé tegye az olajáramlás irányának megfordítását, ami új, északi ellátási opciókat nyit meg a kelet-közép-európai régió számára. A lépésnek köze lehet a hét elején Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter által belengetett új magyar-szlovák üzemanyag-vezetékhez is – írja a Portfolio az interfax-ra hivatkozva.

A szlovák gazdasági miniszter, Denisa Saková tájékoztatása szerint az alternatív szállítási útvonal Csehországból Szlovákia felé évente 2–3 millió tonna kőolaj biztosítására lehet képes.

A projekt megvalósítása várhatóan 2–3 évet vesz igénybe, ami középtávon érdemben javíthatja a térség ellátásbiztonságát.

A lap szerint kezd összeállni a kép: a hét elején Magyarország és Szlovákia is megállapodott egy új csővezeték kiépítéséről, amely a Mol két finomítóját köti össze. A mintegy 127 kilométer hosszú vezeték a pozsonyi Slovnaft finomító és a Dunai Finomító között teremtene kapcsolatot, és évente 1,5 millió tonna benzin és dízel szállítására lenne alkalmas. A beruházás várhatóan 2027 első felében készül el.

Tehát könnyen lehet, hogy a megállapodások hátterében a Barátság vezeték körüli vita áll. A héten bejelentett magyar–szlovák csővezeték-projekt, valamint a cseh–szlovák megállapodás azt jelzi, hogy a két, jelenleg még orosz nyersolajra támaszkodó ország a háttérben már megkezdte a felkészülést az orosz import kivezetésére, összhangban az uniós elvárásokkal. Ennek érdekében új, északi irányú ellátási útvonalakat is kiépítenek (a horvát Adria-vezeték mellett), amelyek alternatívát biztosíthatnak az orosz források kiváltására.