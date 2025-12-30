Összekülönbözött a Perzsa-öböl két nagyhatalma, váratlan fejlemények Jemenben

A Szaúd-Arábia vezette katonai koalíció kedden bejelentette, hogy Jemenben megtámadta az ország nagy részét elfoglaló szeparatistáknak, a Dél-Jemen elszakadásáért küzdő Déli Átmeneti Tanácsnak (STC) szánt fegyver- és járműszállítmányokat, amelyek az Egyesült Arab Emírségekből érkeztek.

A koalíció szombaton figyelmeztette az Egyesült Arab Emírségeket, hogy támogatni fogja a jemeni kormányt, és reagálni fog minden katonai akcióra. Egyben felszólította a szeparatistákat, hogy békésen vonuljanak vissza a nemrég elfoglalt tartományokból.

„A fegyverek jelentette kockázatok és eszkaláció miatt, amelyek veszélyeztetik a biztonságot és a stabilitást, a koalíciós légierő ma reggel korlátozott katonai műveletet hajtott végre Mukalla kikötőjében két hajóról kirakodott fegyverek és harci járművek ellen”

- jelentette a hivatalos szaúdi SPA hírügynökség.

„A két hajó legénysége kikapcsolta a nyomkövető rendszereit, és nagy mennyiségű fegyvert és harci járművet rakodott ki a Déli-Átmeneti Tanács (STC) erőinek támogatása érdekében” – tette hozzá az ügynökség, közölve, hogy a hajók az Egyesült Arab Emírségek keleti partján fekvő Fudzseira kikötőjéből érkeztek.

Ugyanezen forrás szerint az akció során nem voltak áldozatok, sem járulékos károk.

Jemen elnöki vezetői tanácsának vezetője, Rashíd al-Alimi kedden rendkívüli állapotot hirdetett ki, miután a feszültségek fokozódtak az ország déli részén, és elrendelte az Egyesült Arab Emírségekből származó csapatok 24 órán belüli kivonását.

Saudi Coalition airstrike on UAE shipments in Yemen timeline:



15 armored vehicles were destroyed at the Mukalla port



4:24 AM: The coalition requests the immediate evacuation of civilians from Mukalla until further notice.



4:51 AM: The coalition announces the discovery of… pic.twitter.com/frmR9izof1 — Middle East Observer (@ME_Observer_) December 30, 2025

A jemeni állami hírügynökség, a SABA szerint a rendelet egyúttal felmondja a Jemen és az Egyesült Arab Emírségek közötti védelmi megállapodást is.

A nemzeti szükségállapot 90 napig tart, jelentette be al-Alimi televíziós beszédében. Közölte továbbá, hogy 72 órára lezárják Jemen összes kikötőjét és határátkelőhelyét.

Az al-Alimi vezette, Szaúd-Arábia által támogatott tanács tartja kezében a hatalmat a jemeni kormány által ellenőrzött területeken.

Az utóbbi időben fokozódtak a feszültségek Jemen szaúdi támogatású kormánykoalíciója és az Egyesült Arab Emírségek által támogatott szeparatista csoport, a Déli Átmeneti Tanács (STC) között.

Az STC többször is szembeszállt partnereivel, mivel nagyobb területek ellenőrzését tűzte ki célul, és az ország déli régiójának elszakadását követeli. Célja az 1967 és 1990 között önálló államként működő Dél-Jemen visszaállítása.

Kedd délután az Egyesült Arab Emírségek vezetése bejelentette, hogy kivonja maradék erőit Jemenből. Az emírségek azt is közölte, hogy „meglepte” a légicsapás, a célba vett szállítmány pedig nem tartalmazott fegyvereket, célpontja pedig az emírségek egységei voltak – írja a Reuters.

Az Öböl-menti térség tőzsdeindexei negatívba fordultak a térség két befolyásos hatalma közti feszültség növekedésének hírére.

(via MTI)