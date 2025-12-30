3p
Külpolitika Háború Szaúd-Arábia

Összekülönbözött a Perzsa-öböl két nagyhatalma, váratlan fejlemények Jemenben

mfor.hu

Lecsaptak a szaúdiak, meghátrált az Egyesült Arab Emirátusok.

A Szaúd-Arábia vezette katonai koalíció kedden bejelentette, hogy Jemenben megtámadta az ország nagy részét elfoglaló szeparatistáknak, a Dél-Jemen elszakadásáért küzdő Déli Átmeneti Tanácsnak (STC) szánt fegyver- és járműszállítmányokat, amelyek az Egyesült Arab Emírségekből érkeztek.

A koalíció szombaton figyelmeztette az Egyesült Arab Emírségeket, hogy támogatni fogja a jemeni kormányt, és reagálni fog minden katonai akcióra. Egyben felszólította a szeparatistákat, hogy békésen vonuljanak vissza a nemrég elfoglalt tartományokból.

„A fegyverek jelentette kockázatok és eszkaláció miatt, amelyek veszélyeztetik a biztonságot és a stabilitást, a koalíciós légierő ma reggel korlátozott katonai műveletet hajtott végre Mukalla kikötőjében két hajóról kirakodott fegyverek és harci járművek ellen”

- jelentette a hivatalos szaúdi SPA hírügynökség.

„A két hajó legénysége kikapcsolta a nyomkövető rendszereit, és nagy mennyiségű fegyvert és harci járművet rakodott ki a Déli-Átmeneti Tanács (STC) erőinek támogatása érdekében” – tette hozzá az ügynökség, közölve, hogy a hajók az Egyesült Arab Emírségek keleti partján fekvő Fudzseira kikötőjéből érkeztek.

Ugyanezen forrás szerint az akció során nem voltak áldozatok, sem járulékos károk.

Jemen elnöki vezetői tanácsának vezetője, Rashíd al-Alimi kedden rendkívüli állapotot hirdetett ki, miután a feszültségek fokozódtak az ország déli részén, és elrendelte az Egyesült Arab Emírségekből származó csapatok 24 órán belüli kivonását.

A jemeni állami hírügynökség, a SABA szerint a rendelet egyúttal felmondja a Jemen és az Egyesült Arab Emírségek közötti védelmi megállapodást is.

A nemzeti szükségállapot 90 napig tart, jelentette be al-Alimi televíziós beszédében. Közölte továbbá, hogy 72 órára lezárják Jemen összes kikötőjét és határátkelőhelyét.

Az al-Alimi vezette, Szaúd-Arábia által támogatott tanács tartja kezében a hatalmat a jemeni kormány által ellenőrzött területeken.

Az utóbbi időben fokozódtak a feszültségek Jemen szaúdi támogatású kormánykoalíciója és az Egyesült Arab Emírségek által támogatott szeparatista csoport, a Déli Átmeneti Tanács (STC) között.

Az STC többször is szembeszállt partnereivel, mivel nagyobb területek ellenőrzését tűzte ki célul, és az ország déli régiójának elszakadását követeli. Célja az 1967 és 1990 között önálló államként működő Dél-Jemen visszaállítása.

Kedd délután az Egyesült Arab Emírségek vezetése bejelentette, hogy kivonja maradék erőit Jemenből. Az emírségek azt is közölte, hogy „meglepte” a légicsapás, a célba vett szállítmány pedig nem tartalmazott fegyvereket, célpontja pedig az emírségek egységei voltak – írja a Reuters.

Az Öböl-menti térség tőzsdeindexei negatívba fordultak a térség két befolyásos hatalma közti feszültség növekedésének hírére. 

(via MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Vučić: az USA szerint a Mol heteken belül átveheti a NIS-t a Gazpromtól

Vučić: az USA szerint a Mol heteken belül átveheti a NIS-t a Gazpromtól

Január 23-ig megszülethet a megállapodás a Szerbiai Kőolajipari vállalat átvételéről, így tovább működhet. A Gazpromnak és a Gazpromnyeftnek egyelőre többségi tulajdona van a NIS-ben.

Ukrajna további támogatása a legfontosabb az Európai Tanács új soros elnökének

Ukrajna további támogatása a legfontosabb az Európai Tanács új soros elnökének

A következő fél évben Ciprus lesz az Európai Tanács elnöke: napirendjükön Ukrajna további támogatása és a belső égésű motorok jövőjéről szóló javaslatok megvitatása is szerepel.

Még izgulhat Orbán Viktor szövetségese a boszniai Szerb Köztársaságban

Még izgulhat Orbán Viktor szövetségese a boszniai Szerb Köztársaságban

A szavazóhelyek 6 százalékában meg kell ismételni a boszniai szerb elnökválasztást a felmerült szabálytalanságok miatt – közölte csütörtökön Bosznia-Hercegovina többségében szerbek lakta országrészének választási bizottsága.

Terrortámadással vádolja Oroszország Ukrajnát

Terrortámadással vádolja Oroszország Ukrajnát

Egy hotel és egy kávézó ellen indított csapást Ukrajna.

Zelenszkij és Putyin is újévi beszédet tartott, így látják most a lassan négy éves háborút

Zelenszkij és Putyin is újévi beszédet tartott, így látják most a lassan négy éves háborút

Zelenszkij szerint 90 százalékban kész a békemegállapodás.

Ez nem jött be Putyinnak, már Trump is kételkedik az állítólagos ukrán merényletben

Ez nem jött be Putyinnak, már Trump is kételkedik az állítólagos ukrán merényletben

A CIA igazgatója cáfolhatta azt a hírt, hogy az ukránok Vlagyimir Putyin orosz elnököt vették célba.

Betilthatják a gyerekeknek a közösségimédia-használatot Franciaországban

Betilthatják a gyerekeknek a közösségimédia-használatot Franciaországban

Nem csak a 15 év alattiaknak tiltanák meg a közösségimédia-platformok használatát, hanem az okostelefonokat sem lehetne használni azokban az iskolákban, ahol 15-18 évesek tanulnak. Macron teljes erővel beállt az ügy mögé.

Rácz András: átlátszó hazugság a Putyin elleni ukrán támadás

Rácz András: átlátszó hazugság a Putyin elleni ukrán támadás

Semmilyen bizonyíték nincs a támadásra. Rácz András és Bendarzsevszkij Anton sem tartja valószínűnek, hogy az történt, amit az oroszok állítanak.

Európából kevesen kaptak újévi jókívánságokat Putyintól – Orbán Viktor kapott levelet?

Európából kevesen kaptak újévi jókívánságokat Putyintól – Orbán Viktor kapott levelet?

Újévi figyelmesség a Kreml urától.

Valami nagyon nem stimmel a Putyin elleni ukrán támadással

Valami nagyon nem stimmel a Putyin elleni ukrán támadással

Lelőttek 89 drónt, de senki nem látott semmit? Nem áll össze a kép.

A képernyő elé bilincselte az ünnepek alatt a nézőket a Telekom

A képernyő elé bilincselte az ünnepek alatt a nézőket a Telekom (x)

Megugrott a forgalom a cég hálózatán.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168