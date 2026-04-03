Külpolitika Iráni válság

Összeült a fél világ, hogy ötleteljenek a Hormuzi-szoros megnyitásáról

A Hormuzi-szoros megnyitásának lehetséges módozatairól egyeztetett számos ország a brit kormány kezdeményezésére

Az online értekezletet összehívó brit külügyminiszter, Yvette Cooper úgy fogalmazott a megbeszélésen, hogy Irán a szoros lezárásával „a világgazdaság túszul ejtésére tesz kísérletet”. A Hormuzi-szoros a világ legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonala, amelyen a globális nyersolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállítmányok 20 százaléka halad át. 

A víziutat az Irán elleni amerikai és izraeli hadműveletek kezdete óta a teheráni rezsim gyakorlatilag zárva tartja, és emiatt a korábbi 73 dollár körüli szintekről jóval 100 dollár fölé emelkedett a globális alaptípusnak tekintett Brent nyersolaj hordónkénti világpiaci ára. 

A brit külügyminisztérium csütörtökre virtuális tanácskozást hívott össze a helyzet megoldási lehetőségeinek áttekintésére. A tárca nem részletezte, hogy az értekezleten kik vettek részt, csak annyit közölt, hogy az egyeztetésbe „negyvennél több” ország kapcsolódott be „minden földrészről”, emellett jelen voltak az ENSZ Nemzetközi Tengerészeti Szervezete (IMO) és az Európai Unió szakértői is. Kormányzati források szerint viszont az Egyesült Államok nem képviseltette magát az online találkozón. 

A tárgyalásról szóló csütörtök esti tájékoztatásában a brit külügyminisztérium kiemelte: a résztvevők számos olyan kollektív, összehangolt akció lehetőségét tekintették át, amelyekkel elérhető a Hormuzi-szoros megnyitása. Ezek közé tartozott az Iránnal szembeni gazdasági és politikai intézkedések, köztük új szankciók együttes érvénybe léptetése, valamint a nemzetközi diplomáciai nyomás fokozása, annak érdekében, hogy a nemzetközi közösség „egyértelmű és összehangolt üzenetekkel” követelje Irántól a Hormuzi-szoros akadálytalan forgalmának biztosítását. 

A londoni külügyminisztérium tájékoztatásában nem szerepel, hogy ez a megfogalmazás egy esetleges katonai akció kilátásba helyezését jelenti-e, de a tárca ismertetése szerint a résztvevők megállapodtak abban, hogy „szakértők bevonásával” további tanácskozásokat tartanak a hajózás szabadságának érvényesítése érdekében. A minisztérium hozzátette: a találkozó egyértelműen demonstrálta, hogy a nemzetközi közösség „elszántan törekszik” a Hormuzi-szoros újbóli megnyitására. A csütörtöki virtuális találkozón határozottan elutasították azt az iráni követelést, hogy a Hormuzi-szoroson átkelő kereskedelmi hajók fizessenek a víziút használatáért.

Hadijelentés: 1215 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan

A moszkvai védelmi minisztérium közleménye.

Ukrán piacot találtak telibe az orosz drónok

Öt ember meghalt.

Szijjártó Péter: Amíg minket látnak, megvédjük magunkat!

A külügyminiszter visszautasította a szuverenitás elleni újabb támadást.

Donald Trump egy sikeres mentőakcióról árult el részleteket

Kommandósok jutottak be az ellenséges területre.

Támadás érte Irán egyetlen atomerőművét

Légitámadás történt a délnyugat-iráni busehri atomerőmű közelében, egy biztonsági őr életét vesztette. A lökéshullámok és a törmelékek miatt egy melléképület megrongálódott – közölte a közösségi médiában az Iráni Atomenergia Szervezet.

Hullhatnak a fejek Trump kormányában az iráni baklövés miatt

Donald Trump amerikai elnök kabinetjének szélesebb körű átalakítását fontolgatja. Egyre jobban frusztrálják ugyanis az iráni háború politikai következményei: az emelkedő üzemanyagárak, a zuhanó támogatottsági mutatók és a novemberi félidős választások miatti republikánus aggodalmak.

Irdatlan erővel csapott le Oroszország, többen meghaltak a dróntámadásokban

Orosz dróntámadásban öten meghaltak és huszonketten megsebesültek szombaton a kelet-közép-ukrajnai Dnyipropetrovszk megyei Nyikopolban – közölték a helyi hatóságok, miközben Oroszország egyre több nappali légitámadást hajt végre.

Donald Trump: „Háború van”

Az amerikai elnök ennyivel intézte el az Iránban lezuhant amerikai vadászrepülőgép ügyét.

Egyre nagyobb a nyomás Trumpon, hogy kiszálljon az iráni háborúból

Erre több nyomós oka is van.

