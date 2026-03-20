Össztűz zúdult Orbán Viktorra Brüsszelben

Egyértelműen elítélték az Európai Unió tagállamainak vezetői, hogy Orbán Viktor nem támogatta az Ukrajna részére tervezett 90 milliárd eurós hitelt. A francia államfő sem fogta vissza magát, és Ursula von der Leyen is azt mondta, Orbán nem tartotta a szavát.

Hajnalba nyúlt az Európai Tanács brüsszeli csúcstalálkozója, amely során a fő téma az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel, és annak elfogadása volt. Orbán Viktor azonban vétózta a Tanács döntését, a hitelről egyelőre nem sikerült megállapodni.

„Egy tagállami vezető nem tartja a szavát, de az ígértünket teljesíteni fogjuk, így vagy úgy” – idézi az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen szavait az MTI. Von der Leyen hozzátette: a tagállami vezetők múlt decemberben döntést hoztak, azzal a feltétellel, hogy három ország nem vesz részt a hitelkonstrukcióban, ez a feltétel pedig teljesült.

Az Európai Tanács elnöke, António Costa, arról beszélt: fokozni kell az Oroszországra nehezedő nyomást annak érdekében, hogy gyengítsék az ország háborús gazdaságát, és tárgyalóasztalhoz kényszerítsék Moszkvát. Amiatt pedig aggódik, hogy az Egyesült Államok részben feloldotta az Oroszországgal szemben korábban bevezetett szankciókat.

„Minden vezetőnek tartania kell a szavát, és senki sem zsarolhatja az Európai Tanácsot, senki sem zsarolhatja az Európai Unió intézményeit.

Teljesen elfogadhatatlan, amit Magyarország tesz, az ilyen viselkedés nem elfogadható a tagállami vezetők számára” – mondta Macron.

Az uniós vezetők a tanács ülésén egyértelműen elítélték Magyarország eljárását az ügyben.

Az Európai Bizottság technikai és pénzügyi támogatást ajánlott fel Ukrajnának annak érdekében, hogy a vezeték helyreállítása megvalósuljon. Costa azonban hozzátette, hogy nem tekinthető jóhiszemű eljárásnak olyan feltételek szabása, amelyeket sem az Európai Unió, sem a tagállamok nem tudnak garantálni, mivel kizárólag Oroszország dönthet arról, hogy ismét támadást indít-e az infrastruktúra ellen. Oroszország eddig 23 alkalommal támadta a vezetéket, és Ukrajna minden alkalommal helyreállította azt. 

Emmanuel Macron francia elnök szerint az Európai Tanács hitelessége forog kockán az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós hitel ügyében. Úgy látja, az Európai Uniónak nem szabad „B tervvel” megelégednie a kialakult helyzetben, ragaszkodnia kell az eredeti megállapodáshoz, az uniós vezetőknek pedig nem szabad lemondaniuk a hitel megvalósításáról.

Robert Fico viszont a magyar álláspontot támogatta. A szlovák miniszterelnök arról beszélt, hogy az ország vezetése kész további intézkedéseket hozni Ukrajnával szemben, „ha annak politikai vezetése továbbra is szándékosan árt Szlovákia gazdaságának”, hozzátéve, hogy Pozsony már leállította a Kijevnek nyújtott sürgősségi villamosenergia-szállításokat.

