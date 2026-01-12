3p
„Őszinte köszönet és hála” Orbán Viktornak: újabb magyar menedékjogra derült fény

A volt lengyel igazságügyi miniszter és a felesége is Magyarországra menekült a lengyel igazságszolgáltatás elől.

Zbigniew Ziobro, Lengyelország volt igazságügyi minisztere hétfőn a közösségi médiában jelentette be, hogy ő és a felesége menedékjogot kapott a magyar kormánytól.

„Úgy döntöttem, hogy igénybe veszem a magyar kormány által számomra biztosított menedékjogot a Lengyelországban tapasztalható politikai megtorlások miatt”

– írta, hozzátéve, hogy Donald Tusk kormányának lépései a „sztálinista kézikönyvből” valók, és hazájában „fokozatosan kiépül” a diktatúra.

„Őszinte köszönetemet és hálámat fejezem ki Orbán Viktor miniszterelnök felé”

– fogalmaz Ziobro, aki Donald Trumpot idézve Magyarországot példaként állítja a világ elé, mint a „hit, család és szuverenitás országát”. „Sajnos, ugyanez nem mondható el Lengyelországról Donald Tusk irányítása alatt” – írja a volt miniszter.

Felesége menedékjogáról pedig így fogalmazott:

„Úgy döntöttem, nem engedem, hogy gyermekeimet megfosszák édesanyjuk gondoskodásától, és nem hagyom, hogy helyettem a feleségem váljon Donald Tusk pszichopata bosszújának áldozatává. Ezért kértem, hogy nemzetközi védelemben részesítsék.”

Ziobrót hazájában azzal gyanúsítják, hogy még a nacionalista Jog és Igazságosság (PiS) kormányzása idején igazságügyi miniszterként szervezett bűnözői csoportot alapított és irányított. A szervezet a gyanú szerint akár több mint 150 millió złotyt (jelenlegi árfolyamon 13,8 milliárd forint) is elsikkaszthatott. A gyanú szerint Ziobro az áldozatsegítésre és bűnmegelőzésre létrehozott Igazságosság Alapból vehetett ki pénzt. Ha a politikust elítélik, akár 25 év börtönt is kaphat.

Ezzel háromra nőtt azoknak a lengyelek száma, akiknek a magyar kormány menedékjogot nyújtott. Az első egy évvel korábban Marcin Romanowski korábbi lengyel igazságügyminiszter-helyettes volt, akit hazájában pénzügyi bűncselekmények miatt köröznek. A bukott politikus hamarosan az Alapjogokért Központnál kapott állást.

Az még a múlt héten kiderült, hogy Magyarország újabb lengyel állampolgároknak adott menedékjogot, ám a neveket akkor a lengyel külügyminisztérium kérésére sem adta ki a magyar külügy – ezután behívatták a varsói magyar nagykövetet. 

Az ügyben korábban a Telex megkereste a Külügyminisztériumot és a Kormányzati Tájékoztatási Központot. A minisztérium a következő választ adta:

„Lengyelországban válságban van a jogállam, számos ember politikai alapú üldöztetésnek van kitéve. Magyarországon a politikai üldöztetést elszenvedő emberek az európai uniós jogszabályokkal összhangban kapnak menekültstátuszt.”

