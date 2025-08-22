2p
Öt nap kell a Barátság helyreállításához

Legalább öt napig el fog tartani a kőolajtranzit helyreállítása a Barátság vezetéken, amelyet ismét ukrán légicsapások értek – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon.

„A Barátság-kőolajvezeték ellen végrehajtott támadás miatt ma egész nap forródróton voltunk a miniszterelnökkel. Most legutóbb a rendelkezésre álló kereskedelmi és stratégiai tartalékok mellett, arról tettem neki jelentést, hogy Pavel Sorokin orosz energiaügyi miniszterhelyettessel áttekintettük a támadás műszaki következményeit” – írta a magyar diplomácia vezetője Facebook bejegyzésében, amelyet az MTI is ismertet.

Szijjártó Péter külügy és külgazdasági miniszter rossz híreket kapott
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Már rakétákkal is lőtték az ukrán erők

Ezek most jóval súlyosabbak a korábbiaknál, ugyanis a támadás során az ukránok a drónok mellett ezúttal rakétákat is használtak – számol be róla Szijjártó Péter.

„Az orosz kolléga arról biztosított, hogy a lehető leggyorsabban igyekeznek újjáépíteni a szállítási útvonalat, de ezek a munkálatok minden bizonnyal legalább öt napig el fognak tartani.

Reméljük, hogy az Európai Bizottságnak ennyi idő elég lesz arra, hogy korábbi, írásban vállalt ígéretüknek megfelelően fellépjenek az ukránoknál annak érdekében, hogy ne lehetetlenítsék el a Magyarországra irányuló kőolaj szállítását” – zárja sorait a külügy és külgazdasági miniszter.

John Bolton, Trump volt nemzetbiztonsági tanácsadójának otthonát kutatták át, titkosított dokumentumok után kutatva.

