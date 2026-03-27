Ötszörösébe kerülnek a repjegyek Londonból Ázsiába a februárihoz képest

A közel-keleti háború miatt a légitársaságok kerülőúton kénytelenek repülni, ezért márciusban jelentősen megnőtt egyes Európa és Ázsia közötti útvonalakra a jegyek ára – számolt be a Pénzcentrum az Alton Aviation Consultancy friss elemzéséről. A hosszabb repülési idők, a megemelkedett üzemanyagköltségek és a kapacitásszűkülés együtt olyan láncreakciót indított el, amely gyorsan megjelent a jegyárakban is.

A Bangkok–Frankfurt és a Hongkong–London járatok ára néhány hét alatt a többszörösére nőtt, és egyelőre nem látszik, mikor normalizálódhat a helyzet. A thaiföldi főváros és Frankfurt között a februári 474 dolláros átlagár márciusra 2870 dollárra emelkedett Hongkong és London között pedig 503 dollár helyett 3318 dollárért lehet jegyet venni.

Azok sem járnak sokkal jobban, akik Amszterdam és Szingapúr között utaznának: itt februárban még 554 dollár volt az átlagos jegyár, márciusban viszont 1946 dollár. A Szingapúr-London útvonal ára ezt is meghaladja, de itt már februárban is 598 dollárba került egy jegy. Az egyik legmagasabb árat a Sydney-London útvonalon kell fizetni, ahol 733 dollárról 3875 dollárra emelkedett az átlagár.

A márciusi adatok hétfőig (23-áig) tartalmazzák a foglalásokat, a teljes havi átlag a hónap végéig még változhat. A közel-keleti térség stabilizálódásáig nem várható érdemi árcsökkenés a hosszú távú járatok jegyeinél.