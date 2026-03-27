Ötszörösébe kerülnek a repjegyek Londonból Ázsiába a februárihoz képest

Jelentősen megemelkedtek februárról márciusra az európai nagyvárosok és Ázsia közötti repülőjegyek árai. A Bangkok-Frankfurt járat a csúcstartó, de a London és Szingapúr közötti utazásért is mélyen a zsebbe kell nyúlni.

A közel-keleti háború miatt a légitársaságok kerülőúton kénytelenek repülni, ezért márciusban jelentősen megnőtt egyes Európa és Ázsia közötti útvonalakra a jegyek ára – számolt be a Pénzcentrum az Alton Aviation Consultancy friss elemzéséről. A hosszabb repülési idők, a megemelkedett üzemanyagköltségek és a kapacitásszűkülés együtt olyan láncreakciót indított el, amely gyorsan megjelent a jegyárakban is.

A Bangkok–Frankfurt és a Hongkong–London járatok ára néhány hét alatt a többszörösére nőtt, és egyelőre nem látszik, mikor normalizálódhat a helyzet. A thaiföldi főváros és Frankfurt között a februári 474 dolláros átlagár márciusra 2870 dollárra emelkedett Hongkong és London között pedig 503 dollár helyett 3318 dollárért lehet jegyet venni. 

Azok sem járnak sokkal jobban, akik Amszterdam és Szingapúr között utaznának: itt februárban még 554 dollár volt az átlagos jegyár, márciusban viszont 1946 dollár. A Szingapúr-London útvonal ára ezt is meghaladja, de itt már februárban is 598 dollárba került egy jegy. Az egyik legmagasabb árat a Sydney-London útvonalon kell fizetni, ahol 733 dollárról 3875 dollárra emelkedett az átlagár.

A márciusi adatok hétfőig (23-áig) tartalmazzák a foglalásokat, a teljes havi átlag a hónap végéig még változhat. A közel-keleti térség stabilizálódásáig nem várható érdemi árcsökkenés a hosszú távú járatok jegyeinél.

Magyarország a legbiztonságosabb országok között van az amerikai külügy szerint

Magyarország a legbiztonságosabb országok között van az amerikai külügy szerint

Számos közel-keleti országra vonatkozóan szigorította utazási figyelmeztetéseit az amerikai külügyminisztérium, Magyarország a legbiztonságosabb országok közé tartozik jelenleg. Ukrajnába egyáltalán nem ajánlják a belépést, a ciprusi és az azerbajdzsáni látogatásra pedig azt javasolják az amerikaiaknak, gondolják át az utazást.

Magas rangú magyar tisztviselőket szankcionálna a „Putyin blokkolása” nevű törvény

Magas rangú magyar tisztviselőket szankcionálna a „Putyin blokkolása” nevű törvény

Egy demokrata és egy republikánus amerikai szenátor közösen nyújtott be törvényjavaslatot, miután Orbán Viktor megvétózta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelt. A javaslat szerint Donald Trump akár konkrét magyar tisztviselőkre is szankciókat vethetne ki. 

Ukrajna-politikája miatt jelentették fel Robert Ficót

Ukrajna-politikája miatt jelentették fel Robert Ficót

A feljelentést az Ukrajnába irányuló vészhelyzeti áramszállítás leállítása miatt az ellenzéki liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS) mozgalom elnöke, Branislav Gröhling tette meg. Ennek alapján a rendőrség hazaárulás és más bűncselekmények ügyében vizsgálatot indított – számolt be a szlovák sajtó pénteken az SaS elnökének a közösségi médiában tett bejegyzésére hivatkozva.

Újabb tárgyalás indult a közel-keleti háború lezárása érdekében, már Európa is nyomást gyakorol

Újabb tárgyalás indult az iráni háború lezárása érdekében, már Európa is nyomást gyakorol

Megkezdték tanácskozásukat a G7 országok külügyminiszterei a közel-keleti feszültség csökkentése céljából.

Donald Trump: Jól haladnak a tárgyalások Iránnal

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön 10 napra elhalasztotta az iráni energialétesítmények elleni katonai csapásokat a Teheránnal zajló egyeztetésekre hivatkozva.

Kiderült mi volt Irán titkolt ajándéka Donald Trump számára

Kiderült, mi volt Irán titkolt ajándéka Donald Trump számára

Az amerikai elnök kedden jelentette be, hogy ajándékot kapott, de eddig titkolta mi lehet az.

Izrael ideiglenesen letett néhány iráni vezető likvidálásáról

Izrael ideiglenesen letett néhány iráni vezető likvidálásáról

Az iráni külügyminisztert és a parlament elnökét levették halállistájukról, hogy legyen kivel tárgyalniuk az amerikaiaknak – állítja egy pakisztáni forrás.

Orbán Viktor szerint két dolog miatt veszélyes az

Orbán Viktor szerint két dolog miatt veszélyes az iráni háború Magyarországra

Az iráni háborút az új világrend részeként kell értelmezni, ahol a nagyhatalmak ismét a saját nemzeti érdekeik szerint cselekszenek – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Mario Nawfal amerikai politikai kommentátornak adott interjújában.

Bilincs került a Magyarországon terroristának nevezett csehországi gyújtogatókra

Bilincs került a Magyarországon terroristának nevezett csehországi gyújtogatókra

Letartóztatták azt a három embert, akiket a cseh rendőrség a hadiipari LPP Holding pardubicei üzemében múlt pénteken történt szándékos gyújtogatás elkövetésével gyanúsít – közölte a rendőrség.

Evakuálni kellett az orosz személyzetet egy légicsapást szenvedett iráni atomerőműből

Újabb csapás érte Iránban a busehri nukleáris erőmű területét, folytatódik az orosz személyzet evakuálása – jelentette be szerdán Alekszej Lihacsov, a Roszatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója.

