Pakisztánban örülnek, de hiába várják az amerikai alelnököt

Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök, akinek országa közvetítő szerepet játszik az Egyesült Államok és az Irán közötti konfliktusban, szerdán üdvözölte, hogy Donald Trump amerikai elnök meghosszabbította a tűzszünetet.

„Őszintén köszönöm Trump elnöknek, hogy nagylelkűen elfogadta a tűzszünet meghosszabbítására irányuló kérésünket, hogy a folyamatban lévő diplomáciai erőfeszítések folytatódhassanak”

- írta X közösségi oldalán a pakisztáni vezető.

Hozzátette, hogy Pakisztán folytatni fogja erőfeszítéseit a konfliktus tárgyalásos rendezése érdekében.

Donald Trump kedden jelentette be a tűzszünet határozatlan idejű meghosszabbítását, azzal indokolva a döntést, hogy több időt akar adni a diplomáciának.

Az eredetileg a hét elejére Iszlámábádba tervezett új tárgyalási fordulót határozatlan időre elhalasztották.

„Őszintén remélem, hogy mindkét fél továbbra is tiszteletben tartja a fegyverszünetet, és az Iszlámábádban tervezett második tárgyalási forduló során sikerül egy átfogó békeszerződést kötniük (a feleknek) a konfliktus végleges lezárása érdekében” – hangsúlyozta Sehbaz Sarif.

A történtekkel egy időben a Fehér Ház megerősítette, hogy J.D. Vance amerikai alelnök, akinek feladata az Iránnal folytatandó esetleges új tárgyalások levezetése Pakisztánban, nem indult el Washingtonból kedden, ahogyan azt eredetileg tervezték.

„Trump elnöknek a Truth Social közösségi oldalán közzétett üzenete fényében, amelyben megerősítette, hogy az Egyesült Államok egységes javaslatot vár az irániaktól, a pakisztáni út ma elmarad”

- közölte az amerikai kormány egyik magas rangú tisztviselője a sajtónak átadott nyilatkozatában.

(MTI)