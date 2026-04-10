Pakisztánban tárgyal Amerika és Irán a tűzszünetről

Elindult Pakisztánba az Egyesült Államok delegációja, amely az Iránnal folytatott béketárgyalások új fordulóján vesz részt. A küldöttséget JD Vance alelnök vezeti. Közben a közel-keleti helyzet nem csillapodik úgy, mint szeretnék.

A küldöttségben jelen vannak Steve Witkoff és Jared Kushner elnöki különmegbízottak is. Vance a felszállás előtt optimistán nyilatkozott, kiemelve, hogy Donald Trump „egyértelmű irányelveket” adott a delegációnak, és az Egyesült Államok nyitott a megállapodásra, amennyiben Irán jóhiszeműen vesz részt a tárgyalásokban.

Az alelnök ugyanakkor figyelmeztetett: ha Teherán félrevezető magatartást tanúsít, Washington nem lesz elnéző a folyamat során.

A tárgyalások mellett folytatódnak a harcok

A diplomáciai egyeztetések indulása mellett tovább fokozódik a katonai feszültség a Közel-Keleten. Izrael tovább bombázza Libanont, ahol a legutóbbi csapásokban legalább 200–300 ember halt meg, és több mint ezren megsérültek. A jelentések szerint a támadások célpontjai között vallási és civil létesítmények is szerepeltek, ami tovább növelte a nemzetközi aggodalmat a konfliktus eszkalációjával kapcsolatban.

Az Al Jazeera által idézett elemzők szerint Pakisztán közvetítői szerepe nemcsak politikai, hanem biztonsági és gazdasági okokból is meghatározó. A dél-ázsiai ország stratégiai helyzete – különösen az Indiai-óceán, a Perzsa-öböl és a Hormuzi-szoros térsége miatt – kulcsfontosságú lehet a tárgyalások sikerében.

Messze állnak egymástól az álláspontok

A közelgő egyeztetések alapját eltérő tűzszüneti javaslatok adják. Irán egy 10 pontos követeléscsomagot fogalmazott meg, míg az Egyesült Államok egy 15 pontos tervezetet tett le korábban az asztalra. A felek álláspontjai több kulcskérdésben jelentősen eltérnek egymástól.

A legérzékenyebb vitapont a Hormuzi-szoros helyzete, ahol jelenleg korlátozott a hajóforgalom. A szoros teljes megnyitása enyhíthetné a globális energiaárakra nehezedő nyomást, ugyanakkor Irán vám kivetését is felvetette az áthaladó hajókra, amelyet az újjáépítés finanszírozásával indokolna. Szalma Béla hajóskapitány a Trend FM-nek azt mondta, több száz hajó várakozik a szorosnál, és kizárt, hogy két héten belül rendeződjön a helyzet.

Az Al Jazeera szerint a térségben zajló események komolyan késleltethetik a tárgyalások érdemi megkezdését. Teherán ugyanis feltételként szabhatja, hogy a tárgyalások csak akkor kezdődjenek meg, ha Izrael leállítja libanoni katonai műveleteit.

