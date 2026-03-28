Pánik az Európai Bizottságban

Kibertámadás érte az Európai Bizottság szervereit március 24-én – hozta le a 24.hu a testület friss közleményét. Az eset az Europa.eu weblaphálózat működtetéséért felelős felhőinfrastruktúrát érte, és bár azonnal felléptek ellene, nem tudták megakadályozni, hogy néhány adatot ellopjanak az elkövetők az érintett oldalakról. A bizottság még vizsgálja, mennyire lehetett súlyos az incidens, és értesít minden uniós szervezetet, amely érintett lehet. Kiemelték ugyanakkor, hogy az Európai Bizottság belső rendszereit nem érintette a támadás.

A Bleeping Computer értesülései szerint az elkövetők több mint 350 gigabyte adatot szerezhettek meg, köztük teljes adatbázisokat, a bizottság Amazon Web Services (AWS) fiókjából. A portál ezt magától az elkövetőtől tudta meg, vagy legalábbis egy olyan illetőtől aki magára vállalta a kibertámadást. Az ismeretlen személy képernyőfotókat is továbbított a szerkesztőségnek, amelyek bizonyítják, hogy hozzáférést szerzett az Európai Bizottság dolgozóinak adataihoz, illetve levelezéséhez.

Az elkövető azt is elárulta, hogy nem akarja zsarolni a bizottságot az adatokkal, viszont úgy tervezi, hogy idővel kiszivárogtatja azokat az internetre.