„Papi, szolgálatodra”, az új hondurasi elnök – Donald Trump kedveltje

Nasry Asfurát több mint három héttel a november 30-i választás után szerdán hivatalosan is az elnökválasztás győztesének nyilvánították.

A hondurasi választási hatóság, a CNE közlése szerint a Donald Trump által támogatott jelölt, Nasry Asfura a szavazatok 40,3 százalékát szerezte meg, szoros versenyben megelőzve a jobbközép Liberális Párt jelöltjét, Salvador Nasrallát, aki 39,5 százalékot kapott. A kormányzó Libre párt jelöltje, Rixi Moncada jóval lemaradva a harmadik helyen végzett – jelentette a Reuters.

Asfura kampányát átfogó, üzletbarát programra építette, hangsúlyozva, hogy a magánberuházások elengedhetetlenek az ország fejlődéséhez. Politikai programjának középpontjában a munkahelyteremtés, az oktatás és a közbiztonság állt. Arra is utalt, hogy Honduras esetleg felülvizsgálhatja Tajvanhoz fűződő kapcsolatait, és eltávolodhat Pekingtől.

Nasry Asfura, az új hondurasi elnök
Nasry Asfura, az új hondurasi elnök
Fotó: Facebook/Nasry Asfura

„Papi, szolgálatodra”

Asfura 1958. június 8-án született Tegucigalpában, palesztin származású családban. Építőmérnöknek tanult, de nem fejezte be a diplomáját. Az 1990-es években különböző városi közigazgatásokban dolgozott, hatékony, de kevésbé ismert tisztviselőként szerzett hírnevet, emellett kongresszusi képviselő és társadalmi beruházásokért felelős miniszter is volt.

2013-ban Tegucigalpa és a környező kerület polgármestere lett, és infrastrukturális projektek megvalósításával szerzett népszerűséget. Közmunka projektjeiért kiérdemelte a „Papi, szolgálatodra” becenevet, amelyet csapata az elnökválasztási kampányban is használt.

Asfura szerény és szorgalmas képet mutat, farmert és feltűrt ujjat visel, de a hatóságok vizsgálatot folytatnak ellene, a fővárosban lévő kormányzatának más volt tisztviselőivel együtt, akik szerint közpénzek elsikkasztására és pénzmosásra irányuló rendszer részese volt. Asfura azt mondta, hogy az ellene irányuló fellépések politikailag motiváltak, és tagadja a jogsértéseket.

„A szélsőségek nem működnek” – mondta a kampány során, amikor arról kérdezték, hogy a szélsőjobboldalt képviseli-e. „Egyensúlyt kell keresnünk (...). Az embereket nem érdekli, hogy csúnya vagy szép, baloldali vagy jobboldali, zöld, piros vagy kék vagy-e; ők megoldásokat akarnak.”

Trump Afsurát támogatta

Donald Trump nyíltan támogatta Asfurát, a 67 éves politikust és üzletembert. A választás előtt a Truth Socialön azt írta róla, hogy ő „az egyetlen igazi barátja a szabadságnak Hondurasban”, és a szavazókat arra buzdította, hogy rá adják voksukat.

Trump azzal is fenyegetőzött, hogy megvonja az Egyesült Államok pénzügyi támogatását Hondurastól, ha nem Asfura nyer, továbbá kegyelmet adott Juan Orlando Hernández volt elnöknek – Asfura Nemzeti Pártja tagjának –, aki az Egyesült Államokban 45 éves börtönbüntetését töltötte kábítószer-kereskedelem és fegyveres bűncselekmények miatt.

A szavazatszámlálás elhúzódása közben Trump ismét megszólalt az ügyben: bizonyítékok nélkül csalást emlegetett, és azt mondta, „komoly következményei lesznek”, ha Honduras megváltoztatja az előzetes eredményeket, amelyek Asfura előnyét mutatták.

Szoros küzdelem

Az eredmények rendkívüli szorossága és a szavazatszámlálási rendszer kaotikussága miatt a jegyzőkönyvek mintegy 15 százalékát – több százezer szavazatot – kézzel kellett megszámolni a győztes megállapításához.

A szavazást követő hetekben a Libre párt többször is tüntetésekre szólított fel az általuk „választási puccsnak” nevezett folyamat ellen. A demonstrációk megzavarták a kézi újraszámlálást, mivel a tüntetők megakadályozták, hogy a tisztviselők bejussanak abba az épületbe, ahol a jegyzőkönyveket tárolták.

Az eredményeket a választási tanács két tagja és egy helyettes hagyta jóvá, miközben a hajszálvékony különbség miatt továbbra is viták folytak. A tanács harmadik tagja, Marlon Ochoa nem volt jelen azon a videón, amelyen a győztest bejelentették.

„Honduras: készen állok a kormányzásra. Nem foglak cserbenhagyni” – írta Asfura az X-en az eredmények megerősítése után. Beiktatását január 27-re tervezik, a 2026–2030-as elnöki ciklus kezdetére.

Salvador Nasralla most nem ért elég magasra
Salvador Nasralla most nem ért elég magasra
Fotó: Facebook/Salvador Nasralla

A vesztes megkérdőjelezi az eredményt

A vesztes Salvador Nasralla elutasította a CNE döntését, azt állítva, hogy olyan szavazatokat zártak ki, amelyeket meg kellett volna számolni. Ugyanakkor arra kérte híveit, hogy maradjanak nyugodtak, és tartózkodjanak minden zavargástól vagy erőszaktól.

A hondurasi kongresszus elnöke szintén elutasította az eredményt. „Ez teljes mértékben jogellenes. Nincs semmilyen értéke” – írta az X-en Luis Redondo, a kormányzó Libre párt politikusa.

