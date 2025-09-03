Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Pekingi parádé: az első sorban Putyin és Kim Dzsongun, hátul Szijjártó Péter

A győzelem napi díszszemlén jelen volt többek között az orosz elnök, az észak-koreai diktátor, a szerb elnök, a szlovák kormányfő és Szijjártó Péter. 

Az emberiség ismét választás előtt áll: béke vagy háború, párbeszéd vagy konfrontáció, együttműködés vagy a másik rovására zajló küzdelem, jelentette ki Hszi Csin-ping kínai államfő kedden Pekingben, a kínai-japán háború befejezése és a második világháború ázsiai lezárásának 80. évfordulója alkalmából rendezett katonai díszszemlén az MTI szerint.

Az esemény alkalmából fekete Mao-zubbonyt viselő kínai elnök a Mennyei Béke kapujának mellvédjéről szólva hangsúlyozta: emlékezzünk a történelemre, tiszteljük a mártírokat, őrizzük a békét és tekintsünk a jövőbe.

Arról is beszélt, hogy a kínai nép „japán agresszió elleni háborúja” rendkívül nehéz küzdelem volt, Kínai Kommunista Párt kezdeményezésére létrejött nemzeti egységfront zászlaja alatt a kínaiak jelentős áldozatokat vállaltak, a kínai nép harca pedig a globális antifasiszta küzdelem fontos része volt.

Parádé Pekingben
Parádé Pekingben
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Szerinte a történelem arra figyelmeztet, hogy az emberiség sorsa összefonódik. A közös biztonság megőrzése, a háborús okok felszámolása és a tragédiák megismétlődésének elkerülése csak akkor lehetséges, ha az országok és népek egyenlőként kezelik egymást, békében élnek, és kölcsönösen támogatják egymást, mondta.

Hszi Csin-ping szerint a kínai nemzet nem hátrál meg az erőszakkal szemben, és saját erejére támaszkodva áll helyt a történelemben. Szerinte Kína ma is a békés fejlődés útját követi, a kínai nemzet nagy felemelkedése pedig megállíthatatlan. 

A kínai elnök beszédét azzal zárta, hogy a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg a párt és a nép megbízható ereje marad. Felszólította a hadsereget a szuverenitás és a területi integritás védelmére, valamint arra, hogy járuljon hozzá a kínai nemzet felemelkedéséhez és a világbéke előmozdításához.

A parádé a béke iránti elkötelezettséget jelképező 80 ezer galamb elengedésével zárult.

Az első sorban Putyin és Kim Dzsongun áll többek között, hátul Szijjártó Péter
Az első sorban Putyin és Kim Dzsongun áll többek között, hátul Szijjártó Péter
Fotó: Fotó: Facebook/Szijjártó Péte

Az eseményt Hszi Csin-ping két oldalán Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsongün észak-koreai diktátor tekintette meg.

A külföldi vendégek mellett jelen voltak a Kínai Kommunista Párt jelenlegi és nyugalmazott vezető politikusai is. 

A vendéglistán rajta volt  még többek között Aljakszandr Lukasenka belorusz elnök, Masoud Pezeshkian iráni elnök és Min Aung Hlaing, a mianmari junta vezére. Európából még Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter,  Robert Fico szerb miniszterelnök és Alekszander Vucsics szerb elnök vett részt az eseményen. 

A katonai díszszemlén bemutatták Kína legújabb haditechnikai eszközeit. A felvonuláson cirkálórakéták (ChangJian-20A, ChangJian-1000, YingJi-18C), hiperszonikus rakéták (YingJi-21, DongFeng-17, DongFeng-26D) és interkontinentális ballisztikus rakéták (JuLang-3, DongFeng-61, DongFeng-31, DongFeng-5C) vonultak fel. Kína első alkalommal vonultatta fel teljes körűen a szárazföldi, tengeri és légi indítású fegyvereket magában foglaló nukleáris triádot. A díszszemlén megjelentek a H-6N, H-6K és H-6J típusú stratégiai bombázók, valamint a J-16D, J-20 és J-35A vadászgépek is.

A programot J-10-es repülőgépek légi bemutatója zárta, amelyek 14 színes füstcsíkot húztak az égre, a japánellenes háború 14 évére és az 1,4 milliárd kínai ember nemzeti felemelkedésért folytatott törekvéseire utalva.

Az ünnepség hátteréről laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán olvashatnak

