Példátlan: az ukránok a Földközi-tengeren csaptak le egy orosz árnyékflotta tankerre

A támadás, amely első a maga nemében, a legújabb húzás Kijev új, orosz olajszállító tartályhajókat célzó kampányában – írja a Kyiv Independent

Egy „új, példátlan különleges műveletben” semleges vizeken, több mint 2000 kilométerre Ukrajnától, az orosz Qendil tanker „kritikus károkat” szenvedett, és már nem használható rendeltetésszerűen – állította a forrás.

A forrás által megosztott videó robbanások sorozatát mutatja egy hajón, amelyet az ügynökség a Qendl tankerként azonosít. A Kyiv Independent nem tudta függetlenül ellenőrizni a videót vagy az állítást. Moszkva nem reagált Ukrajna állítólagos dróntámadására. Mindkét fél csak ritkán ismeri el a háborúban elszenvedett kudarcokat.

Nemzetközi jog

„Oroszország ezt a tankert a szankciók megkerülésére és az Ukrajna elleni háború finanszírozására használta fel” – mondta a forrás a Kyiv Independentnek. „Ezért a nemzetközi jog, valamint a háború törvényei és szokásai szempontjából ez egy abszolút legitim célpont az SZB számára.”

Ukrajna belföldi gyártású drónokkal igyekszik célpontokat lerombolni Oroszország mélyén, vagy az oroszok által megszállt ukrán területeken – vagy a tengeren –, hogy lassan lerombolja Moszkva hadigépezetét.

Fokozott csapások

Ukrajna a közelmúltban fokozta az orosz tankerek elleni támadásait, az SZBU azt állítja, hogy november végén két szankcionált orosz olajszállító tartályhajót, a Kairost és a Viratot támadták meg Törökország fekete-tengeri partjainál. Az SZBU december 10-én közölte, hogy Sea Baby haditengerészeti drónokat használtak egy, az orosz árnyékflottához tartozó olajszállító tartályhajó megtámadására a Fekete-tengeren, azt állítva, hogy a hajó súlyosan megrongálódott.

Az SZBU forrása szerint az Alpha egység által végrehajtott közelmúltbeli nagy hatótávolságú dróntámadás nem okozott környezeti károkat, mivel a tartályhajó üres volt az állítólagos támadás idején.