Példátlan módon megnőtt Oroszország és Észak-Korea között a vasúti forgalom

Jelentősen megnövekedett a vasúti forgalom Oroszország és Észak-Korea között – írja a The Guardian a washingtoni Beyond Parallel elemzőinek megfigyelései alapján. A nagy felbontású műholdfelvételeken legalább 70 tehervagon volt látható a kínai-orosz-észak-koreai hármas határnál lévő Tumangang állomáson. Szakértők szerint ez még a Covid előtti szinthez képest is példátlan, hiszen legfeljebb 20 kocsit figyeltek meg itt az elmúlt 5 évben.

Bár a szállítókonténereket ponyvával takarták le, így lehetetlen a tartalmuk meggyőző azonosítása, a jelentés szerint a megnövekedett vasúti forgalom arra enged következtetni, hogy Észak-Korea fegyverekkel és hadianyagokkal látja el Oroszországot.

Mint az ismert, nemrég Kim Dzsongun Oroszországban járt, ahol egyeztetéseket folytatott Putyinnal. Információk szerint a megbeszélések témája Oroszország fegyverekkel való megsegítése volt.