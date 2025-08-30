Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Példátlan támadás érte Koppenhágában a magyar honvédelmi minisztert

Szalay-Bobrovnicky Kristóf legalábbis így értékelte, amit Kaja Kallas uniós főképviselő tett.

Példátlan gyakorlat az unió történetében, hogy az ukrán nagykövet jelenlétében kérdezik fel egy tagállam miniszterét Ukrajna támogatásának kérdésében – közölte a honvédelmi miniszter koppenhágai útjáról visszatérve a Facebook-oldalán megjelent videójában szombaton.

„Kemény szóváltásba keveredtem Kaja Kallasszal, akinek az lenne a dolga, hogy a véleményeket konszolidálja és közös álláspontot alakítson ki az Európai Unión belül. E helyett Magyarországnak a háború kitörése óta ismert békepárti álláspontját kipécézve, pellengérre állítva, nekem támadt, hogy változtassuk meg az álláspontunkat Ukrajna pénzügyi támogatását illetően”

- számolt be videójában Szalay-Bobrovnicky Kristóf.

„Elfogadhatatlan ez a viselkedés, és az európai normáktól teljesen szokatlan. De ez alkalmat adott nekem, hogy ismét elmondjam a magyar álláspontot, és ismét rávilágítsak arra, hogy ennek a háborúnak a vége nem a harctéren lesz, nem katonai megoldás fogja azt elhozni, hanem teret kell adni Trump elnök diplomáciai kísérleteinek, teret kell adni a béke tárgyalásos úton való elérésének, és ezen az egyetlen módon lehet végre ezt a rettenetes háborút lezárni” – mondta a miniszter.

Kijelentette: „Magyarország ebben konstruktívan a béke pártján áll. A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát.”

(MTI)

Vöröskereszt: nem lehet végrehajtani a gázai evakuációs parancsot

Nem teljesülnek a feltételek.

Kivégezték az ukrán parlament volt elnökét

Lvivben történt a merénylet.

Szép útravalóval indul Putyin Kínába

Alaposan körbeudvarolta vendéglátóját az orosz elnök.

Erre vajon mit lép a magyar kormány: újabb szivattyúállomást bombázott Ukrajna

Pénteken megint felcsaptak a lángok egy orosz szivattyúállomáson.

Szent-Ivány István: kitüntetés a magyar kitiltás

Bródi Róbert ügyéről írt a külpolitikai szakértő.

Alaszkára hivatkozva maradt magára a kormány

Az EU-tagországok közül csak hazánk nem írta alá azt a közös nyilatkozatot, amelyben az Egyesült Királyság és az uniós országok elítélik Oroszországot a 25 halálos áldozatot követelő kijevi támadás miatt.

A magyar vétót is elkerülendő, kockázatosabb befektetésekbe irányítaná az EU a befagyasztott orosz vagyont

Az Európai Unió a háború miatt zárolt mintegy 200 milliárd dollárnyi orosz vagyont kockázatosabb, de nagyobb hozamot ígérő befektetésekbe fektetné – írta a Politico. A hozamot Ukrajna újjáépítésére fordítanák, és a lehetőséget az Európai Bizottság is vizsgálja.

Az ENSZ élelmezési vezetője a gázai éhezés miatt Netanjahuhoz fordult segítségért

Cindy McCain, az ENSZ Világélelmezési Programjának (WFP) ügyvezető igazgatója szerint a Gázai övezetben súlyos élelmiszerhiány van, ami leginkább a nőket és a gyermekeket érinti.

Két túsz holtestét találta meg az izraeli hadsereg Gázában

Az egyikük a magyar állampolgársággal is rendelkező Ilian Weiss. A holttestek visszahozatalát Benjamin Netanjahu miniszterelnök hivatala közölte pénteken.

Tovább durvul az ukrán-magyar viszony, Zelenszkijnek is kezd elege lenni

A magyar drónparancsnok kitiltása kicsapta a biztosítékot.

