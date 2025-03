Pénteken Donald Trump „megpofozta” Zelenszkijt, jövő héten Orbán Viktor adhat neki egy „gyomrost”

Ukrajna attól tart, hogy az Egyesült Államok akár le is állíthatja a fegyverszállításokat – ez azt jelentené, hogy teljes egészében Európára maradna Kijev támogatása.

A vétó híre már csak azért is érdekes, mert tegnap óriási diplomáciai botrány történt Washingtonban: Donald Trump amerikai elnök és alelnöke, J.D. Vance nagyon kemény hangnemben támadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a Fehér Házban tett látogatása során. A találkozó utánra meghirdetett sajtótájékoztatót törölték, és az ásványkincsekkel kapcsolatban sem írták alá a tervezett megállapodást.

