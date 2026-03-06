2p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Külpolitika NAV Ukrajna

Pénzmosással gyanúsítja a NAV a Budapesten elfogott ukrán pénzszállítókat

mfor.hu

Két páncélozott pénzszállítót tartóztattak fel a magyar hatóságok csütörtökön éjjel Budapesten, hét embert pedig előállítottak. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal délelőtt közölte a részleteket.

Pénzmosás gyanúja miatt állították elő azt a hét ukrán állampolgárt, akik 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából, a Raiffeisen Bankból Ukrajnába – írja közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A nyomozásban a Terrorelhárítási Központ is közreműködik.

A magyar hatóságok csütörtök éjjel tartóztatták fel a két páncélozott pénzszállító autót Budapest belvárosában. A NAV szerint a hét előállított ember között egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornok is van. 

„Csak az idei év folyamán több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába” – írja a NAV.

Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha úgy fogalmazott: hét embert túszul ejtettek a magyar hatóságok. „Arról beszélünk, hogy Magyarország túszokat ejt és pénzt lop. Ha ez az az erő, amiről Orbán Viktor beszélt csütörtökön, akkor ez egy bűnbanda ereje. Ez állami terrorizmus és zsarolás” – tette hozzá Szibiha.

Bejegyzéséhez mellékelte az ukrán állami bank, az Oshadbank közleményét is, amely szerint illegálisan tartóztatták fel a két járművet. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ukrajna nagykövetsége javasolja, hogy az ukránok kerüljék el Magyarországot

Ukrajna nagykövetsége javasolja, hogy az ukránok kerüljék el Magyarországot

Tartózkodjanak a Magyarországra utazástól, és tranzit esetén is keressenek más útvonalat, javasolja Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége a Facebookon. A magyar hatóságok önkényes lépései mellett nem tudják garantálni az ukrán állampolgárok biztonságát.

Kiderült, mennyien térhetnek haza Dubajból és Sarm es-Sejkből

Kiderült, mennyien térhetnek haza Dubajból és Sarm es-Sejkből

Egyiptomi idő szerint este 7-kor Sarm es-Sejkből, illetve fél 10 körül Dubajból is indul mentesítő járat Magyarországra – jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter.

Zelenszkij kemény üzentet küldött Orbán Viktornak

Zelenszkij kemény üzenetet küldött Orbán Viktornak – frissítve

Nem javítaná meg a Barátság kőolajvezetéket az ukrán elnök. 

A dróntámadás után kész a katonai válaszra a háborúba sodort újabb ország 

Az azerbajdzsáni elnök a legmagasabb szintű harckészültségre utasította a fegyveres erőket.

Ukrajna aggódik az iráni háború miatt, Zelenszkij eltolná a tárgyalást

Az ukrán elnök az Egyesült Államokhoz fordult.

Izrael fokozatosan újranyitja légterét

Vasárnaptól már indulhatnak a járatok. 

Irán megszólalt az azerbajdzsáni támadás után

Irán tagadja, hogy dróntámadást indított volna Azerbajdzsán ellen.

Repülőteret és iskolát találtak el iráni drónok – meglepő országban

Repülőteret és iskolát találtak el iráni drónok – meglepő országban

Az azeri kormány idegesen reagált.

Kiverte Kijevben a biztosítékot a magyar kormány akciója

Kiverte Kijevben a biztosítékot a magyar kormány akciója

Megint behívatják a nagykövetségi ügyvivőt.

Több robbanást jelentettek Dohából

Több robbanást jelentettek Dohából

A katari védelmi minisztérium szerint rakétatámadás érte az országot.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168