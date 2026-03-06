Pénzmosással gyanúsítja a NAV a Budapesten elfogott ukrán pénzszállítókat

Pénzmosás gyanúja miatt állították elő azt a hét ukrán állampolgárt, akik 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából, a Raiffeisen Bankból Ukrajnába – írja közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A nyomozásban a Terrorelhárítási Központ is közreműködik.

A magyar hatóságok csütörtök éjjel tartóztatták fel a két páncélozott pénzszállító autót Budapest belvárosában. A NAV szerint a hét előállított ember között egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornok is van.

„Csak az idei év folyamán több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába” – írja a NAV.

Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha úgy fogalmazott: hét embert túszul ejtettek a magyar hatóságok. „Arról beszélünk, hogy Magyarország túszokat ejt és pénzt lop. Ha ez az az erő, amiről Orbán Viktor beszélt csütörtökön, akkor ez egy bűnbanda ereje. Ez állami terrorizmus és zsarolás” – tette hozzá Szibiha.

Bejegyzéséhez mellékelte az ukrán állami bank, az Oshadbank közleményét is, amely szerint illegálisan tartóztatták fel a két járművet.