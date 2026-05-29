Percek múlva tárgyal Magyar Péter az Európai Bizottság elnökével

Magyar Péter a közösségi oldalán jelentette, hogy az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalásokon megkötik a politikai megállapodást a

„hazánknak járó sok ezer milliárd forintos uniós támogatásról”.

A miniszterelnök közölte: ezt követően sajtótájékoztatót tartanak. Magyar Péter még tagnap érkezett Brüsszelbe. A kétnapos látogatás első munkanapján megbeszélést tartott Mark Rutte NATO-főtitkárral, majd Bart De Wever belga miniszterelnökkel találkozott, most pedig Ursula von der Leyennel tárgyal a befagyasztott uniós források ügyében. A találkozó létfontosságú, mert ha politikai megállapodást kötnek a felek, akkor „már csak” a jogi részletek egyeztetése, és az ezzel kapcsolatos törvények elfogadása lesz a gátja annak, hogy Magyarországra újra, jelentős mennyiségű uniós forrás érkezzen. Más kérdés, hogy a határidő szűkössége miatt, egy sor jogszabályt augusztus végéig el kellene fogadni, ami egész nyárra bőven ad majd munkát a kormányzati aparátusnak és az Országgyűlésnek.