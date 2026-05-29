2p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Külpolitika Magyar Péter Ursula von der Leyen

Percek múlva tárgyal Magyar Péter az Európai Bizottság elnökével

mfor.hu

Ma délután egy órakor kezd tárgyalásokat Magyar Péter miniszterelnök Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével Brüsszelben. A tét óriási, több ezer milliárd forint uniós pénz sorsáról van szó.

Magyar Péter a közösségi oldalán jelentette, hogy az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalásokon megkötik a politikai megállapodást a

„hazánknak járó sok ezer milliárd forintos uniós támogatásról”.

 

A miniszterelnök közölte: ezt követően sajtótájékoztatót tartanak. Magyar Péter még tagnap érkezett Brüsszelbe. A kétnapos látogatás első munkanapján megbeszélést tartott Mark Rutte NATO-főtitkárral, majd Bart De Wever belga miniszterelnökkel találkozott, most pedig Ursula von der Leyennel tárgyal a befagyasztott uniós források ügyében. A találkozó létfontosságú, mert ha politikai megállapodást kötnek a felek, akkor „már csak” a jogi részletek egyeztetése, és az ezzel kapcsolatos törvények elfogadása lesz a gátja annak, hogy Magyarországra újra, jelentős mennyiségű uniós forrás érkezzen. Más kérdés, hogy a határidő szűkössége miatt, egy sor jogszabályt augusztus végéig el kellene fogadni, ami egész nyárra bőven ad majd munkát a kormányzati aparátusnak és az Országgyűlésnek. 

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Galati

Lesz-e eszkaláció a Romániát ért orosz dróntámadásból? Ezt mondja a szakértő

Bendarzsevszkij Anton szerint csak idő kérdése volt a Galatiba történt incidens.  

Hatalmas hírt jelentett be Magyar Pétert

Hatalmas hírt jelentett be Magyar Péter

Benyújtja a csatlakozási kérelmet az Európai Ügyészséghez.  

Van, amiben nem változtatott a magyar kormány

Van, amiben nem változtatott a magyar kormány

Pozitívan értékelte a Kreml szóvivője Magyar Péter miniszterelnök döntését, miszerint Magyarország nem szállít fegyver Ukrajnának, megjegyezve, hogy hamarabb eljönne a béke, ha minden állam leállítaná a szállításokat.

Román válaszlépés jöhet az orosz dróncsapás miatt

Románia válságtanácskozást tart a sérülteket is okozó orosz dróncsapás miatt.

Romániai dróncsapás

Magyar Péter és Orbán Anita is elítélte a Romániát ért dróncsapást

Mind a magyar miniszterelnök, mind a külügyminiszter elítélte azt a dróntámadást, amely a romániai Galati városát érte. Orosz drón csapódott be egy panelház legfelső emeletébe, könnyebb sérüléseket okozva két embernek. 

Szándék van, de béke nincs Iránnal kapcsolatban

Szándék van, de béke nincs Iránnal kapcsolatban

Szándéknyilatkozat született Iránról. Az Axios tegnap délután arról írt, hogy amerikai kormányzati források szerint a tárgyalódelegációk megállapodásra jutottak egy 60 napos szándéknyilatkozatról, amelynek célja a tűzszünet meghosszabbítása, illetve az iráni nukleáris programról szóló tárgyalások megkezdése, azonban Donald Trump még nem adta meg a végleges jóváhagyást.

Itt a döntés: nem lépünk ki a Nemzetközi Bíróságból

Itt a döntés: nem lépünk ki a Nemzetközi Bíróságból

A tegnap este megjelent Magyar Közlönyből kiderül, hogy Magyarország marad a Nemzetközi Büntetőbíróság tagja. A Tisza-kormány visszavonta az Orbán-kormány korábban, még a kilépésről szóló döntését. A korábbi kabinet Benjamin Netanjahu legutóbbi látogatásakor döntött a kilépés mellett, azzal indokolva akkor a döntést, hogy a bíróság politikai bunkósbottá vált. 

Amerikai légibázisra támadott Irán

Amerikai légibázisra támadott Irán

Egyre halványabbnak tűnik a tűzszünet Iránban: az elmúlt napokban többször is egymás létesítményeit támadta a Forradalmi Gárda és az amerikai hadsereg.

Irán

Lőttek a tűzszünetnek a Közel-Keleten? Aggasztó hírek érkeztek

A kuvaiti hadsereg rakéta- és dróntámadásokról számolt be csütörtökön; ezzel egyidőben az iráni Forradalmi Gárda megtorló csapásról számolt be, amelyet egy amerikai katonai támaszpont ellen hajtottak végre a régióban.

Putyin megint a plafonon lesz, ha meglátja a svédek ajándékát

Putyin megint a plafonon lesz, ha meglátja a svédek ajándékát

Ukrajnának adományozzák a rendkívüli technikát.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG