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Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Persze, hogy újra lőttek az oroszok

mfor.hu

Tárgyalás helyett drón- és rakétazápor.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 198 drónt semlegesített az ország északi, keleti és déli részein, azonban 13 helyszínen 16 csapásmérő drón célba talált, 12 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. Arról is beszámoltak, hogy a rakéták nem találtak célba.

A hivatalos közlemény kiadáskor néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott. A dél-ukrajnai Herszonban egy civil meghalt, hárman pedig megsebesültek a Korabelnij kerületet, illetve a város központi részét péntekre virradóra ért orosz dróntámadás következtében.

A Kijev megyei Brovari járásban egy élelmiszeripari üzemet ért orosz dróncsapás legalább egy ember életét követelte, négyen pedig megsebesültek. A vállalat irodaépületében tűz dúl, a szerkezetek részben megsemmisültek, az épületben emberek lehetnek. A Szumi megyét ért légitámadás következtében öt ember, köztük három gyerek sebesült meg Konotop, valamint Bilopilja városokban, a dróncsapások több családi házat megrongáltak – jelentette az állami katasztrófavédelem sajtószolgálata a Telegramon.

(MTI)

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