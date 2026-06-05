Persze, hogy újra lőttek az oroszok

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 198 drónt semlegesített az ország északi, keleti és déli részein, azonban 13 helyszínen 16 csapásmérő drón célba talált, 12 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. Arról is beszámoltak, hogy a rakéták nem találtak célba.

A hivatalos közlemény kiadáskor néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott. A dél-ukrajnai Herszonban egy civil meghalt, hárman pedig megsebesültek a Korabelnij kerületet, illetve a város központi részét péntekre virradóra ért orosz dróntámadás következtében.

A Kijev megyei Brovari járásban egy élelmiszeripari üzemet ért orosz dróncsapás legalább egy ember életét követelte, négyen pedig megsebesültek. A vállalat irodaépületében tűz dúl, a szerkezetek részben megsemmisültek, az épületben emberek lehetnek. A Szumi megyét ért légitámadás következtében öt ember, köztük három gyerek sebesült meg Konotop, valamint Bilopilja városokban, a dróncsapások több családi házat megrongáltak – jelentette az állami katasztrófavédelem sajtószolgálata a Telegramon.

(MTI)