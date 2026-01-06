Petíciót indítottak Szlovákiában a Benes-dekrétumok megkérdőjelezését büntető törvény ellen

A kezdeményezést beharangozó videóban Orosz Örs, a Magyar Szövetség politikusa, Fiala-Butora János jogász, valamint Stubendek Attila aktivista szólal meg, az első aláírók között Gubík László pártelnök is feltűnik. A kezdeményezés kapcsolódik a három érintett önfeljelentéséhez – Orosz, Fiala-Bútora valamint Stubendek január harmadikán saját magukat jelentették fel a komáromi rendőrkapitányságon, hogy megtudják, miként alkalmazzák a gyakorlatban a szigorítást. A büntető törvénykönyv már december 27-én érvénybe lépett a kapcsolódó szigorításokkal.

A petícióban arra kérik a szlovák kormányt, hogy helyezze hatályon kívül a törvénykönyv kapcsolódó paragrafusát. Emellett szorgalmazzák, hogy a kormány hozzon létre egy szakértői bizottságot, amely részletes áttekintést készít a háború utáni jogalkotás alapján 1989 után végrehajtott vagyonelkobzásokról.

Kívánatosnak tartják továbbá olyan intézkedések és törvénymódosítások elfogadását, amely megakadályozza a további vagyonelkobzásokat és biztosítja a jóvátételt az érintett személyek számára. Szorgalmazzák, hogy a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa határozatában sajnálatát fejezze ki a háború utáni időszakban alkalmazott kollektív bűnösség elve miatt, és kérjen bocsánatot az igazságtalanul üldözött áldozatoktól, valamint egy bizottság jöjjön létre a második világháború utáni jogi aktusok alkalmazásának vizsgálatára 1945 és 1948 között.

„A kezdeményezők hangsúlyozzák: lépésük nem öncélú, s célja nem a konfrontáció, hanem annak jelzése, hogy a jogszabály súlyos hatással van a szólásszabadságra és a közéleti párbeszédre. Felhívásuk lehetőséget teremt arra, hogy a kérdés ne maradjon egy szűk kör ügye, hanem szélesebb társadalmi felelősségvállalás alakuljon ki” - áll a szerkesztőségünkhöz eljuttatott nyilatkozatban.

