Pikáns kép készült Giorgia Meloniról, saját maga is megosztotta

Az olasz miniszterelnökről, Giorgia Meloniról az elmúlt időszakban több úgynevezett deepfake (mesterséges intelligencia segítségével generált – a szerk.) fotó is megjelent. Akadt olyan is, melyben a kormányfő fehérneműben van.
Meloni most Facebookon írta le, hogy ezek hamis képek, és egyes „túlbuzgó ellenfelei” valóságosnak próbálják őket feltüntetni. Ehhez a poszthoz meg is osztotta a fehérneműs hamis képet – vette észre a Telex.
„Be kell vallanom, aki ezeket készítette… még javított is az alakomon” – írta. „De tény, hogy ma már bármire képesek az emberek, hogy támadjanak, és hazugságokat terjesszenek.”