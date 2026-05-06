Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Külpolitika Olaszország

Pikáns kép készült Giorgia Meloniról, saját maga is megosztotta

A mesterséges intelligenciának is köze van az esethez.

Az olasz miniszterelnökről, Giorgia Meloniról az elmúlt időszakban több úgynevezett deepfake (mesterséges intelligencia segítségével generált – a szerk.) fotó is megjelent. Akadt olyan is, melyben a kormányfő fehérneműben van.

Meloni most Facebookon írta le, hogy ezek hamis képek, és egyes „túlbuzgó ellenfelei” valóságosnak próbálják őket feltüntetni. Ehhez a poszthoz meg is osztotta a fehérneműs hamis képet – vette észre a Telex. 

„Be kell vallanom, aki ezeket készítette… még javított is az alakomon” – írta. „De tény, hogy ma már bármire képesek az emberek, hogy támadjanak, és hazugságokat terjesszenek.”

 

 

 

Migránsokat toloncolnak az ukrán frontra Putyinék

Egészen elképesztő, elkeseredett próbálkozásról jelentettek a britek.

Fellélegzettt a szoros, Trump békülékeny

Azonnali hatállyal visszavonta Irán partjaihoz közeli hajóit Trump döntésére az amerikai haderő.

Lavrov-Rubio tárgyalás történt a tervezett tűzszünet kapujában

Telefonon vette fel a kapcsolatot egymással Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter – közölte kedd este az orosz diplomáciai tárca.

Az Egyesült Államok szerint úgy tart még a tűzszünet a Közel-Keleten, hogy közben vannak tűzharcok

Az amerikai hadsereg „pusztító tűzerejével” néznek szembe azok az iráni erők, amelyek megtámadják a Hormuzi-szorosban közlekedő kereskedelmi hajókat vagy amerikai egységeket – közölte Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter kedden Washingtonban.

Nyakunkon a tervezett tűzszünet, de nem csitulnak a harcok az orosz-ukrán háborúban

Csoportos csapást mért ukrán hadiüzemekre és az üzemanyag-energetikai komplexum katonai célokra használt létesítményeire az orosz hadsereg – közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.

Moszkva tömegmészárlással fenyeget, Kijev tűzszünetet jelentett be

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdától tűzszünetet jelentett be, miután Oroszország május 8-9-ére győzelem napi tűzszünetet hirdetett.

Május 9-én korlátozzák a mobilnet-szolgáltatást a győzelmi ünnepség miatt Moszkvában

Korlátozták az orosz hatóságok több előfizető mobilinternet-hozzáférését a náci Németország feletti második világháborús győzelem évfordulója alkalmából május 9-én tartandó katonai parádé előtt – közölte a Kreml kedden.

A tűzszünet előtti éjszaka is gyilkolták a civileket az orosz drónok Ukrajnában

Az orosz hadsereg 11 ballisztikus rakétával, valamint 164 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat keddre virradóra, a légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásokban többen meghaltak, illetve megsebesültek, Poltava megyében egy gázellátó létesítményt ért találatban az eddigi adatok szerint négy ember meghalt, és több mint 30-an megsebesültek – jelentették katonai és helyhatósági források.

Megsemmisített több iráni hajót az Egyesült Államok flottája a Hormuzi-szorosban

Az amerikai erők a Hormuzi-szorosban hétfőn megsemmisítettek több iráni felfegyverzett gyorsjárású kishajót, amelyek lövéseket adtak le egy dél-koreai teherhajóra – közölte az amerikai elnök.

Megtorlással fenyegeti Kijevet a hétvégére Moszkva: a civilek időben hagyják el a várost

Moszkva tömeges válasz-rakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani a győzelem napján megtartandó ünnepségeket – közölte hétfő este az orosz védelmi minisztérium.

