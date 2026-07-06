Piros lap – Trump a foci-vb alakulásába is beleszólt

Megdöbbentő esetre hívta fel a New York Times alapján a figyelmet a 444 oldalán megjelent hír. Az amerikai lap szerint az Egyesült Államok társrendezésében zajló világbajnokságon a FIFA fegyelmi bizottsága
- eltörölte az amerikaiak sztárja, Folarin Balogun eltiltását.
Trump lobbija
A döntést vasárnap hozta meg a szövetség, alig néhány órával azelőtt, hogy a New York Times megírta:
Donald Trump elnök, Gianni Infantino jóbarátja, személyesen járt közben a döntés érdekében.
Trump bejegyzést is írt a dolog kapcsán, melyben kifejtette, hogy a FIFA szerinte ezzel helyesen cselekedett.
A dolog előzménye, hogy Balogun – az amerikaiak csatára és legjobb formában lévő játékosa, aki három gólt lőtt már a vébén – piros lapot kapott csapata Bosznia-Hercegovina elleni meccsén, miután megtaposta ellenfelét.