Politico: kémektől féltették Magyarországon az EP-delegációt

A cikk emlékeztetett, Magyarországot korábban már többször érte bírálat az EU részéről a kémszoftverek használata miatt. A magyar kormány tavaly újabb kritikák célkeresztjébe került, miután belga és magyar lapok arról számoltak be, hogy a magyar titkosszolgálat 2015 és 2017 között megfigyelte az országba látogató uniós tisztviselőket: átkutatták a szállodai szobáikat és lehallgatták a telefonbeszélgetéseiket. A kormány ezeket a vádakat tagadta.

Az Európai Parlament szabadságjogokkal foglalkozó bizottságának öt tagja hétfőn érkezett háromnapos látogatásra, hogy felmérjék, hol tart Magyarország a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok terén. Az egyik résztvevő megerősítette a portálnak, hogy a delegáció tagjai úgynevezett Faraday-tasakokat kaptak – ezek fémmel bélelt tokok, amelyek leárnyékolják az elektromágneses jeleket –, emellett pedig arra is figyelmeztették őket, hogy ne használjanak nyilvános Wi-Fi-hálózatokat és ismeretlen töltőállomásokat.

