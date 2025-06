Pozíciókkal szerelte le az ellene lázadókat Robert Fico

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Ehhez egyelőre nincs meg a megfelelő támogatása Ficónak, ugyanis 90 képviselőre lenne szüksége a módosítás megszavazásához. Cserébe június 1-jén életbe lépett a szlovák civiltörvény, amely enyhébb a Magyarországon egyelőre elhalasztott „átláthatósági” törvényjavaslatnál, de így is komoly problémákat okoz a szlovák civil szervezeteknek.

A szlovák kormány egy szintén a magyar (és amerikai) ideológiai mintákat követő alkotmánymódosítást is tervez, amelyben kimondanák, hogy csak férfi és női nem létezik, illetve alkotmányba írnák azt is, hogy bizonyos nemzetközi szerződések és jogszabályok nem élveznének elsőbbséget a szlovák jogszabályokkal szemben.

A kormánykoalíció támogatásának csökkenése mögött az elemző szerint elsősorban a megszorítások, például a magyar mintára bevezetett tranzakciós adó állnak, de megemelték az áfát is 20-ról 23 százalékra.

- olvasható a cikkben arról, miként sikerült leszerelnie az ellene lázadozókat a szlovák kormányfőnek. A kormány mögött most a szükséges 76 helyett 79 képviselő áll, de Ficónak Szalay szerint továbbra is „játszmáznia kell” a különböző politikusokkal.

Két képviselő is akadt, aki korábban hátat fordított a saját pártjának, mindketten kaptak egy-egy minisztériumot.

„Nagyon instabil a koalíció”, sok kormányon belüli válság zajlott le az utóbbi időszakban. Ficónak végül sikerült stabilizálnia a hárompárti összefogást, de ehhez az is kellett, hogy „különböző kormányzati pozíciókkal fizette ki a lázongó képviselőket”.

A Telex által megszólaltatott szakértő, A Napunk szlovákiai magyar hírportál vezető szerkesztője, Szalay Zoltán szerint továbbra is bajban van Robert Fico szlovák miniszterelnök, ugyanis az utóbbi hónapokban pártja, a Smer támogatottsága 20 százalék alá esett, ez a választások óta a legalacsonyabb mért érték. Koalíciós partnere, a Hlas pedig egyes felmérések szerint 10 százalék alá, azaz a választáson elért eredmény nagyjából felére esett vissza.

