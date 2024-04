Pressmann: Magyarország nyíltan arra kéri az Egyesült Államokat, hogy állítsa le Ukrajna katonai támogatását

David Pressman amerikai nagykövet egy szerdán megosztott videóban közölte, az Egyesült Államok mindkét politikai pártja Ukrajnát támogatja Vlagyimir Putyin brutális háborújával szemben. Azt is elmondta, hogy szerinte a magyar békejavaslat nem állja meg a helyét a valóságban - írja az Index.

Both houses of the United States Congress, and both political parties in the United States, have once again made clear that America will deliver on our commitment to stand with Ukraine as it stands up to Putin’s brutal war. (1/2) pic.twitter.com/PM0VsjRTDS