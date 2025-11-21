2p

Putyin: Az amerikai béketerv lehet az alapja a végső békeszerződésnek

mfor.hu

Megszólalt az orosz elnök is az amerikai béketervről: Vlagyimir Putyin támogatóan nyilatkozott a moszkvai biztonsági tanács előtt. Arról is beszélt, hogy augusztusban, Alaszkában már egyeztetett erről Trumppal.

„Donald Trump béketerve az alapja lehet egy végső békeszerződésnek” – mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök péntek este a moszkvai biztonsági tanács előtt. Hozzátette: a 28 pontos béketerv sarokpontjait már az augusztusi, alaszkai találkozójuk során egyeztették Trumppal. Az orosz elnök szerint a sajtóban megjelent változat egy modernizált verziója a megbeszélteknek – írja a BBC.

A Kreml sokáig egyáltalán nem nyilatkozott a kiszivárgott 28 pontos békeszerződésről. Volodimir Zelenszkij péntek délután tartott beszédében reagált: az ukrán elnök arról beszélt, országa történelmének egyik legnehezebb pillanatát élik meg. A beszéd után telefonon egyeztetett J. D. Vance alelnökkel, a közel egy órás tárgyalás után pedig azt mondta: az Egyesült Államokkal és Európával közösen folytatják a megbeszélést a lehetséges béke feltételeiről.

A Trump-adminisztráció a Reuters információi szerint azzal fenyegette meg az ukrán vezetést, hogy leállítják a hírszerzési információk megosztását és a fegyverszállítmányokat, ha jövő csütörtökig nem sikerül megállapodni.

