Putyin beváltotta a fenyegetést, kedd hajnalban lecsapott

Miután napok óta beszéltek arról, hogy Oroszország egy újabb nagyszabású támadásra készül Ukrajna ellen, ez kedd hajnalban meg is történt. Csapások érték Kijevet is, de más nagyvárosok, Dnyipro és Harkiv is súlyos károkat szenvedtek.

A Reuters összesítése szerint a hétfőről keddre virradó éjszaka végrehajtott csapásoknak legalább kilenc halálos áldozata van, és országszerte rengeteg a sebesült is.

Öt halottat és 25 sérültet jelentettek Dnyipróból. Legalább négy halottról és 51 sebesültről tudnak a hatóságok Kijevben, ahol valószínűleg rakétabecsapódás következtében omlott össze egy 24 emeletes épület. Emberek rekedhettek a romok alatt.

Russian air-launched cruise missiles, likely Kh-101s, hammer the Ukrainian capital of Kyiv during tonight's large-scale drone and missile attack – one of the most significant since the start of the war – by Russia against Ukraine.

Zelenszkij ukrán elnök hétfő esti videóüzenetében is figyelmeztetett arra, hogy hírszerzési információk szerint Oroszország nagyszabású támadásra készül a napokban. Oroszország a múlt héten közölte, hogy hogy „szisztematikus csapásokra” készül az ukrán főváros ellen is, és felszólította a külföldi állampolgárokat a támadásra. Az orosz csapásokat válasznak szánják a luhanszki területen végrehajtott állítólagos ukrán dróncsapásra, amelyben 21 diák halt meg egy kollégiumban.