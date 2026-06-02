2p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Putyin beváltotta a fenyegetést, kedd hajnalban lecsapott

mfor.hu

Legalább kilenc halott az ukrán nagyvárosokban.

Miután napok óta beszéltek arról, hogy Oroszország egy újabb nagyszabású támadásra készül Ukrajna ellen, ez kedd hajnalban meg is történt. Csapások érték Kijevet is, de más nagyvárosok, Dnyipro és Harkiv is súlyos károkat szenvedtek.

A Reuters összesítése szerint a hétfőről keddre virradó éjszaka végrehajtott csapásoknak legalább kilenc halálos áldozata van, és országszerte rengeteg a sebesült is.

Öt halottat és 25 sérültet jelentettek Dnyipróból. Legalább négy halottról és 51 sebesültről tudnak a hatóságok Kijevben, ahol valószínűleg rakétabecsapódás következtében omlott össze egy 24 emeletes épület. Emberek rekedhettek a romok alatt.

Zelenszkij ukrán elnök hétfő esti videóüzenetében is figyelmeztetett arra, hogy hírszerzési információk szerint Oroszország nagyszabású támadásra készül a napokban. Oroszország a múlt héten közölte, hogy hogy „szisztematikus csapásokra” készül az ukrán főváros ellen is, és felszólította a külföldi állampolgárokat a támadásra. Az orosz csapásokat válasznak szánják a luhanszki területen végrehajtott állítólagos ukrán dróncsapásra, amelyben 21 diák halt meg egy kollégiumban.

 

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Bemondta Donald Trump, mikor lesz végre béke Iránnal

Bemondta Donald Trump, mikor lesz végre béke Iránnal

Volt egy kis fennakadás, de most már sínen van a dolog?

Csak ennyi kellene: két követelés, ami megváltoztatja Irán és a világ helyzetét

Csak ennyi kellene: két követelés, ami megváltoztatja Irán és a világ helyzetét

Magas rangú amerikai politikus vallott arról mikor jöhet el a tartós fegyvernyugvás.

Nagykutyák fogadják Magyar Pétert kedden és szerdán

Itt a bejelentés: Magyar Pétert nem akárkik fogadják majd kedden és szerdán

A magyar miniszterelnök Berlinbe és Párizsba utazik majd hivatalos látogatásra.    

Medvegyev a romániai dróntámadásról: az EU fogja be a száját!

Medvegyev a romániai dróntámadásról: az EU fogja be a száját!

Ki kell deríteni, kié volt a drón, amely egy lakóházba csapódott a romániai Galacon – írta Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke pénteken a Max messengeren.

Leyen

Von der Leyen: nincs összekötve az uniós pénzek felszabadítása Ukrajna csatlakozásával

És ezt állítja Magyar Péter is.

Galati

Lesz-e eszkaláció a Romániát ért orosz dróntámadásból? Ezt mondja a szakértő

Bendarzsevszkij Anton szerint csak idő kérdése volt a Galatiba történt incidens.  

Hatalmas hírt jelentett be Magyar Pétert

Hatalmas hírt jelentett be Magyar Péter

Benyújtja a csatlakozási kérelmet az Európai Ügyészséghez.  

Percek múlva tárgyal Magyar Péter az Európai Bizottság elnökével

Percek múlva tárgyal Magyar Péter az Európai Bizottság elnökével

Ma délután egy órakor kezd tárgyalásokat Magyar Péter miniszterelnök Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével Brüsszelben. A tét óriási, több ezer milliárd forint uniós pénz sorsáról van szó.

Van, amiben nem változtatott a magyar kormány

Van, amiben nem változtatott a magyar kormány

Pozitívan értékelte a Kreml szóvivője Magyar Péter miniszterelnök döntését, miszerint Magyarország nem szállít fegyver Ukrajnának, megjegyezve, hogy hamarabb eljönne a béke, ha minden állam leállítaná a szállításokat.

Román válaszlépés jöhet az orosz dróncsapás miatt

Románia válságtanácskozást tart a sérülteket is okozó orosz dróncsapás miatt.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG