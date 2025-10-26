Putyin dörzsöli a tenyerét: ezzel a rakétával fenyegetik a világot?

Oroszország sikeresen tesztelte nukleáris meghajtású Burevesztnyik típusú cirkálórakétáját – jelentette be Vlagyimir Putyin. A Moszkva által fejlesztett, nukleáris töltettel is felszerelhető fegyver a hivatalos orosz állítások szerint képes áttörni bármilyen védelmi rendszert, és az ország most a hadrendbe állítás felé halad.

Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke arról tájékoztatta Putyint, hogy a rakéta 14 000 kilométert tett meg és mintegy 15 órán keresztül volt a levegőben az október 21-i teszt során.

Putyin elégedett

Fotó: MTI/AP

Az orosz fél szerint a 9M730 Burevesztnyik „legyőzhetetlen” a jelenlegi és jövőbeli rakétavédelmi rendszerekkel szemben, gyakorlatilag korlátlan hatótávolsággal és kiszámíthatatlan repülési pályával rendelkezik.

„Ez egyedülálló fegyver, amilyen senki másnak nincs a világon” – mondta Putyin katonai egyenruhában, az Ukrajnában zajló háborút felügyelő tábornokokkal tartott megbeszélésén, amelynek részleteit vasárnap hozta nyilvánosságra a Kreml – derült ki a Reuters cikkéből.