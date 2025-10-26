Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p

Putyin dörzsöli a tenyerét: ezzel a rakétával fenyegetik a világot?

mfor.hu

Sikeresen teszteltek egy nukleáris rakétát.

Oroszország sikeresen tesztelte nukleáris meghajtású Burevesztnyik típusú cirkálórakétáját – jelentette be Vlagyimir Putyin. A Moszkva által fejlesztett, nukleáris töltettel is felszerelhető fegyver a hivatalos orosz állítások szerint képes áttörni bármilyen védelmi rendszert, és az ország most a hadrendbe állítás felé halad.

Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke arról tájékoztatta Putyint, hogy a rakéta 14 000 kilométert tett meg és mintegy 15 órán keresztül volt a levegőben az október 21-i teszt során.

Putyin elégedett
Putyin elégedett
Fotó: MTI/AP

Az orosz fél szerint a 9M730 Burevesztnyik „legyőzhetetlen” a jelenlegi és jövőbeli rakétavédelmi rendszerekkel szemben, gyakorlatilag korlátlan hatótávolsággal és kiszámíthatatlan repülési pályával rendelkezik.

„Ez egyedülálló fegyver, amilyen senki másnak nincs a világon” – mondta Putyin katonai egyenruhában, az Ukrajnában zajló háborút felügyelő tábornokokkal tartott megbeszélésén, amelynek részleteit vasárnap hozta nyilvánosságra a Kreml – derült ki a Reuters cikkéből.

