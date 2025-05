Putyin durván rácsapott Zelenszkij békejobbjára

Zelenszkij kétoldalú megbeszélést is tartottAnkarában Recep Tayyip Erdogannal.

Zelenszkij arról beszélt, hogy az orosz elnöknek „vezetői hozzáállást kellene tanúsítania”, és személyesen kellene találkoznia Ukrajna elnökével. Véleménye szerint az ilyen magatartással nemcsak Ukrajnával, hanem az Egyesült Államok és Törökország elnökeivel szemben is személyes tiszteletlenséget mutat. „Most Ankarában vagyunk, delegációt küldünk Isztambulba. Ő nincs itt és Isztambulban sincs. Nem rohangálhatunk a világban egy ember után” – jegyezte meg az ukrán elnök.

Csütörtökön Trump is megjelenhet Isztambulban.

