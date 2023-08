Putyin elmondta, mit gondol Prigozsinról

A gépen utazott Jevgenyij Prigozsin, a Wagner zsoldoscsoport alapítója is. Putyin első ízben szólalt meg az ügyben, amikor csütörtökön Moszkvában fogadta Gyenyisz Pusilint, a donyecki régió megbízott vezetőjét. Az elnök a tragédia alapos kivizsgálását ígérte.

Elárulta a véleményét.

Az orosz elnök néhány részletet is elárult, így azt is, hogy mit keresett az egyébként elméletileg száműzött Wagner-vezér Oroszországban – Putyin szavai szerint Prigozsin szerdán tért vissza Afrikából Oroszországba, itt találkozott „néhány tisztviselővel”, de azt nem részletezte, hogy pontosan kikkel. Hozzátette, Prigozsin Afrikában is sikeresen tevékenykedett, olajjal, gázzal és drágakövekkel is üzletelt.

Prigozsint Putyin nehéz sorsú, de tehetséges embernek nevezte, aki „súlyos hibákat követett el”. Hangsúlyozta, hogy a Wagner fegyveresei jelentős mértékben hozzájárultak az ukrajnai, általa „neonáci rezsimnek” titulált vezetés elleni küzdelemhez, szavai szerint Oroszország ezt nem fogja elfelejteni.