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Külpolitika Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Putyin elutasította Zelenszkij találkozóra vonatkozó javaslatát

mfor.hu

Elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök Volodimir Zelenszkij ukrán államfő kezdeményezését, amely egy személyes találkozó megszervezésére irányult a háború lezárása érdekében. Az orosz elnök a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum plenáris ülésén kijelentette: „Nem látom okát” egy ilyen találkozónak.

Putyin élesen bírálta az ukrán elnök előző nap közzétett nyílt levelét, amelyben Zelenszkij személyes egyeztetést javasolt számára egy semleges, harmadik országban. Az orosz államfő a levelet „goromba elemeket tartalmazó” üzenetnek nevezte, és ismét megkérdőjelezte Zelenszkij legitimitását. Arra szólította fel ukrán kollégáját, hogy az alkotmányos keretek között vegyen részt választásokon, hozzátéve, hogy szerinte az a vezető, aki ezeket a kereteket túllépve marad hatalmon, „bitorlóvá válik”.

Putyin azt is állította, hogy Zelenszkij eredetileg egy Kijevben tárgyaló orosz üzletember közvetítésével kezdeményezett találkozót vele. Az orosz elnök szerint azonban ezt követően ukrán dróntámadás érte a luhanszki régióban található Sztarobilszk egyik középiskoláját, amelyben állítása szerint 21 tizenéves vesztette életét. A hírt független forrásból egyelőre nem erősítették meg.

Beszéde végén Putyin az orosz fegyveres erőkhöz is szólt:

„Dolgozzatok, fivéreim!” – üzente az orosz katonáknak.

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Zelenszkij nyílt levele esélyt jelent Putyinnak a háború befejezésére

Zelenszkij nyílt levele esélyt jelent Putyinnak a háború befejezésére

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Vlagyimir Putyinhoz intézett nyílt levele lehetőséget kínál Oroszország számára a háború befejezésére – erről beszélt pénteken Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a nyugat-ukrajnai Vinnicjában tartott sajtótájékoztatón. A tárcavezető szerint a levél egyértelműen jelzi Ukrajna békeszándékát, és reális diplomáciai javaslatokat tartalmaz a konfliktus lezárására.

Lebombázott ukrán ház.

Persze, hogy újra lőttek az oroszok

Tárgyalás helyett drón- és rakétazápor.

Putyin, Zelenszkij, Trump.

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