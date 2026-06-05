Putyin elutasította Zelenszkij találkozóra vonatkozó javaslatát

Putyin élesen bírálta az ukrán elnök előző nap közzétett nyílt levelét, amelyben Zelenszkij személyes egyeztetést javasolt számára egy semleges, harmadik országban. Az orosz államfő a levelet „goromba elemeket tartalmazó” üzenetnek nevezte, és ismét megkérdőjelezte Zelenszkij legitimitását. Arra szólította fel ukrán kollégáját, hogy az alkotmányos keretek között vegyen részt választásokon, hozzátéve, hogy szerinte az a vezető, aki ezeket a kereteket túllépve marad hatalmon, „bitorlóvá válik”.

Putyin azt is állította, hogy Zelenszkij eredetileg egy Kijevben tárgyaló orosz üzletember közvetítésével kezdeményezett találkozót vele. Az orosz elnök szerint azonban ezt követően ukrán dróntámadás érte a luhanszki régióban található Sztarobilszk egyik középiskoláját, amelyben állítása szerint 21 tizenéves vesztette életét. A hírt független forrásból egyelőre nem erősítették meg.

Beszéde végén Putyin az orosz fegyveres erőkhöz is szólt: